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Из-за Дейдея из Авдеевки могут вывести целый полк, – журналист

Из-за Дейдея из Авдеевки могут вывести целый полк, – журналист
Нардеп Евгений Дейдей отказался давать показания следствию, сославшись на 63 статью Конституции. Она гласит, что лицо имеет право не сообщать ведомости, которые касаются его лично. Как пишет у себя в Facebook известный военный журналист и блогер Роман Бочкала, такое поведение Дейдея выглядит как минимум странным, ведь нардеп признан потерпевшим, то есть жертва теракта, а не хочет рассказать, как все было. Есть и позитивные моменты в этой истории, медики подтверждают, что ранение Дейдей получил не от неумелого пользование шампуром.

Как пишет блогер, следствие опять зашло в тупик. «Возможно крамола в месте произошедшего? Дейдей находился в расположении полка Киев-1. Данное подразделение работает на конкретных позициях. Если же окажется, что в момент обстрела Дейдей находился где-то в другом месте – за рамками боевых задач по назначению Киев-1, то он ставит под вопрос законность действий полка», – написал Роман Бочкала.

Журналист отмечает, что из-за Дейдня может пострадать целый полк, который вообще могут вывести из Авдеевки, чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение, нужно изучить, где в тот момент были минометные обстрелы за пределами Авдеевки. Место преступления до сих пор не установлено. Медсестра полка Киев-1, которая первая оказывала Дейдею помощь, пояснила, что Дейдей прехал на джипе со старой Авдеевки.
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Из-за Дейдея из Авдеевки могут вывести целый полк, – журналист

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