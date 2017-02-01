Блогер: просмотрев российские СМИ, становится понятно, что в Кремле началась паника

Известный украинский блогер Денис Пятигорец на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что, проанализировав то, что пишут россияне в своих СМИ, становится понятно, что реакция России обусловлена паникой. Они в шоке от того, какой отпор ВСУ дали «ДНР», сколько позиций в серой зоне было потеряно до этого и на сколько беспомощны оказались боевики в попытках обороняться и атаковать.
«Их мучает один вопрос, а, что будет, если ВСУ пойдет в наступление, не по всей линии, а локально, возьмет часть Донецка, или Горловку, или Дебальцево. РФ, конечно, побежит к Западу с криками «они нарушили Минские соглашения, снимайте санкции», а Украина заявит, что «а это не мы. Это добровольцы из Донбасса, которым надоела оккупация и мы на них не влияем, поэтому Минск не нарушили. Не верите - докажите». И что тогда? Сколько месяцев прошло, прежде чем Запад увидел «их там нет» на Донбассе? А, например, Дебальцево вообще можно брать открыто, так как при Минском-2 оно наше», – написал Пятигорец.
По его словам, для Кремля это будет катастрофой. Потому что рейтинг «Кровавой Хунты» достигнет новых максимумов, народ снова сплотится, боевой дух ВСУ поднимется до космоса, в то время, как боевой дух «ДНР» будет похож на эрекцию Ефима Звягильского. «Именно поэтому, на мой взгляд, Россию так колбасит и российские СМИ пишут, что это Украина ведет наступление. Вывод – слава нашим защитникам и вечная память погибшим героям! Ребята творят историю и завоюют нам новое государство», – резюмировал блогер.