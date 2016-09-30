Новини від Дениса П’ятигорця, які «зробили» 29 вересня

Як передає replyua.net, український блогер Денис П’ятигорець опублікував підбірку найважливіших новин 29 вересня. Пальму першості здобула новина про те, що Верховна Рада України підтримала постанови про звільнення 29 суддів за порушення присяги.
«Ну, не те, щоб отак взяла і звільнила. Але звільнила. З образами, криками, взаємними звинуваченнями, кнопкодавством, відвертим порушенням регламенту… Але звільнила. 29 з 33-х запропонованих. Але всіх, які порушували справи проти майданівців. Рештою буде займатися Вища рада правосуддя після 1 жовтня», – написав блогер.
2. Суддя Печерського районного суду Оксана Царевич була звільнена у зв'язку з порушенням присяги, відповідний указ підписав Петро Порошенко. Ще одним указом Президент звільни суддю Шевченківського районного суду Києва Наталію Волокітіну та суддю Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області Таїсію Матяш.
3. Уряд Австралії тиснутиме на Росію після оприлюднення результатів розслідування катастрофи рейсу MH17. Про це заявив прем'єр-міністр Австралії Малкольм Тернбулл.
4. Німецькі ЗМІ додали перцю у «володькіни трусєля», як раз після того, як Нідерланди оголосили про «російський БУК» в своєму звіті про МН17. Переписка сепаратистів Донбасу з Кремлем потрапила в європейські ЗМІ. Зокрема німецьке видання Die Zeit написало: «Московські куратори ..., скоріше за все, є або представниками кіл Кремля, або безпосередньо працівниками адміністрації президента Путіна, який завжди заперечував вплив Москви на східних сепаратистів». Мешканцям Європи вкотре продемонстрували, що «Володька балабол».
5. Танком по іміджу «Карліто» пройшлася й американська Таймс. «Володимир Путін стрімко перетворює РФ в націю злочинців. Своїми діями в Україні і Сирії РФ не тільки порушує правила, покликані встановити мир в цих країнах, а й все загальнолюдські правила пристойності» - пише редакційна колегія The New York Times у своїй колонці.
6. «Ну і контрольний в ботоксну пику від Bloomberg. «Тим часом висновки по MH17 дають корисний урок, як працювати з Росією під керівництвом Володимира Путіна: російська версія правди – це те, що служить інтересам РФ. Тому будь-яка угода з Путіним, по Україні або Сирії, буде марною без контролю за її виконанням», – пише Bloomberg.
7. В Києві на площі перед музеєм «Київська фортеця» відбувся перший випуск сержантів військової школи імені полковника Євгена Коновальця, підготовлених за стандартами НАТО.
8. Нацрада з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення про виключення з переліку дозволених для ретрансляції в Україні ще три російські телеканали.
9. 1 млрд доларів від випуску євроблігацій під гарантії США надійшли на рахунок України.
10. Сполучені Штати Америки передали три обладнані мобільні лабораторії для Збройних сил України. Приблизна вартість цих трьох автомобілей складає тринадцять мільйонів гривень.
11. США виділили Україні грант на боротьбу з шахрайством з платіжними картами, в розмірі 200 тисяч доларів. Займуться цим відразу НБУ, кіберполіція та Українська міжбанківська асоціація членів платіжних систем ЕМА.
12. У Єврокомісії заявили про додаткові торгові преференції для України. Про це на своїй сторінці в Тwitter повідомила член Європейської комісії з питань торгівлі Сесілія Мальстрем.
13. Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) прогнозує зростання економіки України за підсумками 2016 і 2017 років на рівні 2% щорічно.
14. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України в результаті інвентаризації виявило 300 підприємств, які раніше не фігурували у переліку державних компаній. Про це повідомила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Юлія Ковалів.
15. Антимонопольний комітет уже завершив підготовку позову проти російського «Газпрома» за несплату 86 млрд гривень штрафу.
16. Україна збільшила торгівлю агропродукції у січні-серпні 2016 року. Так, експорт збільшився на 2,9% – до 9,1 млрд доларів.
Окремо Денис П’ятигорець звернув увагу на новини про боротьбу з корупцією. Так, У Херсоні за отримання неправомірної вигоди були затримані в.о. заступника міського голови Аркадій Підлісний та заступник начальника міськдепартаменту ЖКГ Віктор Трамбовецький. Національна поліція України затримала керівника залізничного вокзалу станції Чернівці за отримання неправомірної вигоди. Правоохоронці викрили злочинну групу з п’яти працівників Київської обласної митниці Державної фіскальної служби, які організували схему отримання хабарів за заниження митної вартості вантажів під час їх оформлення. Військова прокуратура Херсонського гарнізону направила до суду справу стосовно інспектора прикордонної служби пункту пропуску «Чонгар», який підозрюється у хабарництві. Заступника командира артилерійської бригади Сухопутних військ ЗСУ судитимуть за розтрату майже 300 тис. гривень державних коштів.
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