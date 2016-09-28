Пятигорец: Российская пропаганда выкручивается изо всех сил – опять винят Украину в сбитом Боинге

По словам известного украинского блогера Дениса Пятигорца, молниеносно российские пропагандисты по сети стали разгонять две темы: Украина тоже виновата в сбитом малазийском «Боинге», так как не закрыла небо для полетов над Донбассом. Вторая тема: Нидерланды не обвинили напрямую РФ в катастрофе Боинга. Как передает replyua.net, в связи с этим Денис Пятигорец объяснил, как на самом деле обстоят дела и, почему Россия врет.
«Украина не закрыла небо над Донбассом, так как действовала строго по международным правилам. На территории оккупированного Донбасса не было украинского оружия, которое могло бы угрожать гражданскому самолету на большой высоте. Поэтому основания для закрытия неба не было. Украина на всякий случай подняла потолок для Боинга еще выше. Чтобы наверняка безопасно было. Это уже было зафиксировано международным следствием несколько месяцев назад. Для понимания – вот сейчас, к примеру, над Сирией сейчас летит два самолета, а над Ираком – 9 самолетов. А там война, ИГИЛ, и кучу военной авиации. Так что Украина действовала по правилам и ответственности за Боинг не понесет», – отметил Пятигорец.
Вторая тема – это то, что следствие не выносит обвинительного приговора. Оно собирает доказательную базу для суда. Следствие установило, что Боинг был сбит с оккупированной территории российским БУКом, который приехал из России, а потом туда вернулся. О чем это нам говорит? Это говорит о том, что следствие установило факт пересечения украино-российской границы российской системы ПВО, которая была задействована против гражданского борта. Еще раз – это установленный следствием факт, подчеркивает блогер.
«Следствие поставило Кремль на шпагат – если Кремль до суда сам признает, что БУК его и стреляли российские солдаты – то Украина получает от РФ признание для трибунала по войне на Донбассе и свое «их там нету» они могут засунуть в одно место Дмитрию Пескову. Если Кремль заявит, что БУК был передан сепарам, как жест доброй воли, так как Кремль не мог смотреть на то, как «ВВС Украины безнаказанно бомбят мирных жителей» – Украина получает признание от РФ в предоставлении сверхточного оружия террористам, которое было использовано для теракта. И Россия уже не «агрессор», а «международный террорист», что еще хуже», – считает Пятигорец.
По его словам, остается еще и третий вариант – следствие передает материалы в суд. Суд затягивается на год, а может дольше. Россия все отрицает. Приглашает в качестве эксперта Юрия Лозу. Но, в итоге, решение суда будет не в пользу РФ, а Украина сможет использовать это решение ,как доказательство в своих судебных процессах против РФ.
«Но как бы ни был долго не шел судебный процесс, общественное мнение уже настроено против РФ. Россия – единственная страна в мире, которая сбила гражданский борт ракетой класса земля-воздух, вторгнувшись на территорию другого государства. Политики в ЕС и США очень зависят от общественного мнения, поэтому они обязаны будут «реагировать» и не просто «озабоченным видом». Вова опять становится нерукопожатным. Так что сегодня очень важный день для Украины! И очень плохой для РФ», – подытожил Денис Пятигорец.
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