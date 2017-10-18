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Портников объяснил, что такое открытые списки по-украински, за которые выступают протестующие у Рады

Портников объяснил, что такое открытые списки по-украински, за которые выступают протестующие у Рады
Как передает replyua.net, известный украинский журналист и публицист Виталий Портников в своем блоге пишет о том, что один депутат объяснил, как могут выглядеть открытые списки, если за них проголосуют. По слова журналиста, они будут выглядеть практически также, как на местных выборах. При этом выдвигать кандидата сможет только политическая партия, с самовыдвиженцами покончат.

«Когда вы придете голосовать, вы проголосуете за партию и автоматически – за одного кандидата по вашему округу, который будет указан рядом с ее логотипом», – написал Портников. Он добавляет, что после этого будут подсчитаны голоса, которые отданы за каждую партию по стране и указано количество мест, которое эта партия получит в парламенте. Затем на эти места будут распределены кандидаты от этой партии, соответственно арифметическому количеству голосов избирателей, которые они получат на своих округах. Плюс партийный вождь, который вообще не обязан баллотироваться.

Виталий Портников отмечает, что таким образом, если в вашем округе 70 процентов набрал Иваненко, 20 процентов Петренко, но партия Петренко набрала 70 процентов, а партия Иваненко 20 процентов, то вашим депутатом станет Петренко и вы ни на что не сможете повлиять. «Открываются прекрасные возможности для политической коррупции. Например, посылать нужных людей туда, где они гарантировано наберут большое количество голосов и обеспечат себе место в списках – а «бесплатных» кандидатов бросать в «гиблые» для той или иной партии места. Продавать места «в рассрочку», как в схожих условиях в России», – резюмировал журналист.
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