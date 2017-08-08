валюта
СпецтемаУкраїнський журналіст: Керченський міст обов’язково побудують

Портников: заявление Линднера – это усталость Европы, но не от Украины, а от российского безумия

Портников: заявление Линднера – это усталость Европы, но не от Украины, а от российского безумия
Высказывания лидера немецких либералов Кристиана Линднера о необходимости на время вынести вопрос Крыма за скобки ради спасения экономической ситуации в Европе и в частности ФРГ удивило не столько украинцев, сколько самих немцев. Исторически сложилось, что годами Германия выстаивала тесное сотрудничество именно с Россией и вот уже третий год подряд этого сотрудничества практически нет. И все бы и ничего ведь Германия – лидер ЕС, где международное право должно быть на первом месте, но тут появилось заявление лидера немецких демократов, и оно ввело в ступор, ведь такое заявление могли ожидать от тех же социал-демократов, но никак не от либералов. Об этом в своем блоге пишет украинский публицист и журналист Виталий Портников.

По его словам, слова Линднера – это не оговорка и не эмоции – это, действительно усталость, но только не усталость от Украины о которой рассуждают кремлевские эксперты, это усталость от российского безумия. Немцы не могут понять, когда же это безумие закончится и Москва опять вернется к своему прежнему строю – надежного делового партнера.

Портников подчеркивает, что западные политики глубоко ошибаются, когда считают, что проще Путину дать одну «игрушку», то есть украинский Крым, и он успокоиться. На самом деле это не так, заполучив одну «игрушку», которую он украл, он обязательно потянется за второй, третьей, зная, что за кражу ему уже ничего не будет.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Український журналіст: Керченський міст обов’язково побудують

Срочно: Ужасно стыдно: российскую журналистку в Украине поразил стенд с погибшими в войне на Донбассе
Важное за сутки
07 авг 2017
10121

Український журналіст: Керченський міст обов’язково побудують

Український журналіст Павло Казарін пояснив у своєму блозі на порталі «Обозреватель» чому найбільший інфраструктурний проект, запланований росіянами в окупованому Криму – міст через Керченську

08 авг 2017
8831

В Кремле всерьез нервничают, потому что помнят Афганистан 1986-го и американские «Stinger»

Получив «радость» в виде сообщения, что Штаты могут начать поставки в Украину Javelin, в Кремле задергались, потому что одно дело безнаказанно гнать в ОРДЛО танки и прочее железо, а совсем иное –

07 авг 2017
8520

Блогер: у країні вже почався голод

Блогер Аnti-colorados ділиться міркуваннями про долю країн, де переміг «совок», - як інформує новинний ресурс replyua.net, відповідний допис розміщено у персональному блозі оглядача на порталі

07 авг 2017
7926

Блогер: я вдячний росіянам за те, що вони прийшли на нашу землю вбивати і грабувати

Ресурс replyua.net нагадує, що дискусії на тему: «Що відбудеться, коли ми врешті звільнимо Донецьк?» тривають вже не перший рік. Блогер та волонтер Тім Златкін теж поділився міркуваннями з цього

Последние новости

Блогер: железная дорога в обход Украины нужна России, чтобы начать наступление?

Саакашвілі пропонують отримати громадянство Литви

В міністерствах вводяться нові посади для всіх бажаючих з зарплатами до 60 тисяч гривень

Саакашвили требует лишить украинского гражданства Климкина

У САП озвучили проступки нардепа Полякова, за які застава має піти в держбюджет

Еще один польский реформатор едет зарабатывать в Украину

У Києві відбулася презентація єдиного білету для туристів Kyiv PASS

Росія формує на кордоні з Україною наступальну групу – Генштаб

Прикордонники не мають наміру впускати Саакашвілі до України

Портников: заявление Линднера – это усталость Европы, но не от Украины, а от российского безумия

Погода 9 августа: синоптики рассказали о повышении температуры

Омелян пояснил, когда украинцы смогут добираться до «Борисполя» на метро

Європа закликала Україну до виконання антикорупційних реформ

В Украине снизилась задолженность по коммунальным платежам

Эксперт: до конца года гривна снова подешевеет

Российский спутник вышел из строя на орбите

«Зло існує не тільки в Росії»: польський режисер розповів про витоки сварки Варшави і Києва

Омелян рассказал, сколько денег потратил на отдых в Турции

Госпогранслужба: Саакашвили никогда не попадет на территорию Украины

Добкин: На Донбассе нет российских войск, однако Россия там все же присутствует

 Новости за день