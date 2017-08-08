Портников: заявление Линднера – это усталость Европы, но не от Украины, а от российского безумия

Высказывания лидера немецких либералов Кристиана Линднера о необходимости на время вынести вопрос Крыма за скобки ради спасения экономической ситуации в Европе и в частности ФРГ удивило не столько украинцев, сколько самих немцев. Исторически сложилось, что годами Германия выстаивала тесное сотрудничество именно с Россией и вот уже третий год подряд этого сотрудничества практически нет. И все бы и ничего ведь Германия – лидер ЕС, где международное право должно быть на первом месте, но тут появилось заявление лидера немецких демократов, и оно ввело в ступор, ведь такое заявление могли ожидать от тех же социал-демократов, но никак не от либералов. Об этом в своем блоге пишет украинский публицист и журналист Виталий Портников.
По его словам, слова Линднера – это не оговорка и не эмоции – это, действительно усталость, но только не усталость от Украины о которой рассуждают кремлевские эксперты, это усталость от российского безумия. Немцы не могут понять, когда же это безумие закончится и Москва опять вернется к своему прежнему строю – надежного делового партнера.
Портников подчеркивает, что западные политики глубоко ошибаются, когда считают, что проще Путину дать одну «игрушку», то есть украинский Крым, и он успокоиться. На самом деле это не так, заполучив одну «игрушку», которую он украл, он обязательно потянется за второй, третьей, зная, что за кражу ему уже ничего не будет.