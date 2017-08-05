Повторение истории: Портников спрогнозировал дальнейшую судьбу Крыма

В своем блоге для сайта «Крым.Реалии» известный украинский журналист Виталий Портников оценил планы так называемых «властей» Крыма установить монумент в честь кубинского коммунистического диктатора Фиделя Кастро, передает replyua.net. По мнению журналиста, стоит ожидать, что судьба аннексированного полуострова может в точности оказаться такой, как и Кубы, которой руководил Кастро.
Портников считает, что Фидель «должен постоять в Крыму – хотя бы на период, в ходе которого оккупированный полуостров будет превращаться в еще один «остров свободы». По мнению журналиста, между Кубой после того, как ею начал управлять Кастро, и Крымом, захваченным Путиным и «отданным на кормление Аксенову и другим «гоблинам», есть очень много общего.
«Я бы не сказал, что до прихода Кастро Куба являлась богатым и успешным государством, однако шанс на развитие у нее был. Но после того, как на острове появились «вежливые зеленые человечки», возглавляемые Кастро и Че Геварой, все изменилось и у Кубы не осталось шанса Буквально за несколько лет Кастро превратил остров в нищую заброшенную провинцию», - уверен Портников.