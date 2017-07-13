Портников: турбины Siemens оказались в Крыму – это хороший урок для доверчивых европейцев

В мире часто происходят вещи, которые на первый взгляд кажутся довольно неприятными и очень огорчают. Так было с новостью о том, что турбины известного немецкого бренда Siemens в обход санкциям оказались в аннексированном Россией Крыму. Позже выяснилось, что турбины не должны были попасть на полуостров и только обман россиян сыграл с концерном злую шутку, правда потом оказалось, что Москва приобрела за довольно солидную сумму не турбины, а груды металлолома. Об этом в своем блоге пишет известный украинский публицист и журналист Виталий Портников.
По его словам, главная же суть скандального инцидента состоит в том, что европейский бизнес на примере Siemens должен раз и навсегда для себя уяснить, чем могут обернуться связи с режимом Владимира Путина – он в любой момент может подставить, опорочить репутацию, подвести под расследование и неизвестно – удастся ли оправдать свое имя.
Представити Siemens рассказывают, что российская государственная компания «Технопромэкспорт» просто обманула их, заверив, что турбины будут поставлены в Краснодарский край, но никак не в Крым. Виталий Портников подчеркивает, что ситуация с Siemens должна стать уроком для всех уважающих себя компаний, которые не хотят потерять лицо из-за связей с Россией.