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Портников: в США президентом стал американский Коломойский

Портников: в США президентом стал американский Коломойский
Известный украинский журналист и публицист Виталий Портников в своем блоге пишет о том, что американцы в 2016 году сделал такой же выбор, как и украинцы избрав своим президентом бизнесмена Дональда Трампа, украинцы тоже доверили пост главы государства бизнесмену Петру Порошенко. На этом вся схожесть двух лидеров государств заканчивается, так как Порошенко не новичок в украинской политике, он до того, как стать президентом положительно зарекомендовал себе, работая главой украинского МИД, министром экономики и так далее. По этому, по мнению Портникова, Трамп, скорее похож на другого украинского бизнесмена и с недавних пор политика Игоря Коломойского.

По словам Портникова, Коломойский – бизнесмен, который никогда не стремился стать госслужащим, никогда не баллотировавшийся в парламент и лишь на фоне российской агрессии стал губернатором главной для стабильности Днепропетровской области. «Когда ситуация немного урегулировалась, стало ясно, что этот олигарх в политике не такой уж и асс и существенно уступает Порошенко. В результате Коломойский не только ушел с поста главы ОГА Днепропетровщины, но и потерял ряд «своих» людей на ключевых постах в государстве», – отметил журналист.

Виталий Портников подчеркивает, что прототипу нашего Коломойского в США куда сложнее, ведь он не может просто так взять и сложить с себя полномочия президента, поэтому Трампу придется делать то, на, что закрыл глаза Коломойский – учиться быть политиком и отменным управленцем. «Американцы и весь мир станут свидетелями масштабного эксперимента – перевоплощения олигарха в госслужащего», – резюмировал Портников.
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