Портников: Поцелуй Трампа с Путиным невозможен

Украинский журналист и публицист Виталий Портников в своем блоге для nresru.ua отмечает, что в Украине и Европе сейчас начнут говорить о скором поцелуе Трампа и Путина, сообщает replyua.net. Принято считать, что президент Трамп быстро побежит к своему российскому коллеге договориться.
Подобный стиль мышление можно было бы использовать, если бы темой разговора был президент Украины, которого избрали при содействии России и который желал бы сотрудничать с Путиным. Такой президент в Украине уже был – Янукович. Он, оказавшись загнутым в угол, тут же согласился на все условия.
Но такая личность, как Дональд Трамп на это не пойдет, он не потерпит унижения, считает Виталий Портников. Для главы Белого дома унижение перед кем-либо равнозначно концу его карьеры на самой высокой государственной должности. Даже если правдой является то, что Москва имеет свои интересы в президентстве Трампа, сейчас это уже не имеет никакого значения. Если днем ранее республиканец только претендовал на должность руководителя самого мощного в мире государства и каким-то образом зависел от помощи, то уже сегодня он получает поздравления с победой.
Так что, делает вывод Портников, никакого поцелуя не будет. Более того, сейчас риск возникновения конфликта между Москвой и Вашингтоном куда больший, чем при президенте Обаме.
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