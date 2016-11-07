Портников объяснил, почему ушел Саакашвили

Виталий Портников пишет, что Михаил Саакашвили оказался политиком-идеалистом, которого обманули дважды: первый раз – миллиардеры использовали его в Грузии, а второй – в Киеве, – об этом передает replyua.net.
В статье «Обманутый инструмент. Почему ушел Саакашвили», Портников пишет, что новость об отставке Саакашвили может шокировать только тех, кто сам себя поместил в мир иллюзий, далекий от реалий украинской политики. По мнению журналиста, уход Саакашвили был предрешен еще 14 апреля текущего года, когда произошла отставка Арсения Яценюка, которого в некотором роде можно было считать главным конкурентом Петра Порошенко в борьбе за власть . Портников подчеркивает, что президент Украины – не из тех, кто стремиться к балансу во власти и политике. «Он умеет выжидать и использовать определенные методы на перспективу – Порошенко не намерен был действовать явно», - пишет блогер.
Портников сообщает, что Саакашвили был для Порошенко лишь инструментом, которого отправили в «тесную Одессу», однако сам грузинский политик этого никак не осознавал. Журналист отмечает, что Саакашвили долгое время пребывал в своей собственной идеалистической реальности, вообразив себя «украинским деятелем», которого умело использовали для отставки Яценюка – по нему он сработал качественно, как ракета прямого наведения. Журналист отмечает, что образ и репутация Саакашвили, как борца с коррупцией и «непонятного реформатора», созданного еще в Грузии, пришлись Порошенко очень кстати и облегчили главе государства задачу.
Портников подчеркивает, что Саакашвили уже потом понял, как его использовали – после отставки Яценюка о досрочных выборах все забыли, а президент Украины успешно договорился с Народным фронтом. Естественно, что Саакашвили не мог стать новым главой украинского правительства. Журналист отмечает, что не удалось Саакашвили достичь успехов и в Одессе, прежде всего потому, что у него не было для этого достаточного количества ресурсов, а также потому, что нельзя изменить один отдельный, причем не самый последний в Украине регион, не изменив всей страны. Портников пишет: «Интересно, а в день назначения он и вправду об этом не подозревал? Почему он не ушел в отставку тогда, когда даже ему стало ясно, что его просто использовали?».
По мнению журналиста, ответ на эти вопросы кроется в выборах в парламент Грузии. Блогер подчеркивае, что Саакашвили – законченный идеалист, который живет в мире собственных иллюзий, не замечая того, что происходит вокруг. «Саакашивили до последнего верил в победу своей партии в Грузии и надеялся, что вернется на родину в качестве экс-губернатора области в Украине, но не сложилось. После сокрушительного поражения его партии в Грузии, отставка стала неминуемой. Тем более, что киевским властям он тоже совершенно не нужен», - отмечает Портников.
Портников отмечает, что дальнейшее развитие событий после отставки Саакашвили предугадать не сложно. «Если он решит начать борьбу против своего студенческого друга, то вновь станет инструментом в чьих-то руках, однако в чьих – пока не ясно. Очевидно одно – он будет действовать против Порошенко, поэтому «спонсорами» Саакашвили могут стать только те олигархи, которые не поддерживают действующего президента Украины, а также сделать ставку на его кандидатуру, но таких пока нет», - пишет Портников. Журналист отмечает, что у Саакашвили проблемы и с его соратниками – молодые политики, работавшие вместе с ним остались недовольны его диктаторскими качествами, а их прежний пыл уже остыл – они поняли, что «так просто» все не делается. Портников резюмирует, что Саакашвили сейчас очень уязвим, и Порошенко ничего не стоит превратить его из реформатора в беглеца, когда новый глава Одесской областной государственной администрации «найдет» что-нибудь с помощью нового главы «силового ведомства» области.
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