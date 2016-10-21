Портніков: Єдиний шлях повернення цілісності України – це крах путінського режиму

Як передає replyua.net, висловлена міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним у Верховній Раді позиція щодо отримання Україною контролю над кордоном на другий день після виборів на території окупованих Росією районів Луганської та Донецької областей може здатися відступом від позиції. Адже ще недавно і президент Петро Порошенко, і інші українські політики стверджували, що не може бути ніяких виборів до надання Україні контролю над кордоном. Однак, наголошує журналіст Віталій Портніков, не слід поспішати звинувачувати Порошенка в здачі позицій на берлінській зустрічі лідерів країн «нормандської четвірки».
«Варто наголосити, що саме Берлінська зустріч підтвердила безальтернативність Мінських угод і «нормандського формату». А в Мінських угодах чорним по білому написано, що контроль за кордоном повертається Україні не до, а після виборів. І для того, щоб спростувати цей пункт, від Мінських угод потрібно просто відмовитися. А я зовсім не вважаю, що це – в наших інтересах. Просто тому, що я не вірю в здатність Росії зробити всі ті кроки, які необхідні для того, щоб на території Донецької та Луганської областей пройшли чесні вибори, які будуть визнані Україною і міжнародним співтовариством. Уже сам закон про ці вибори повинен бути погоджений українськими представниками і ОБСЄ з представниками «народних республік», а їх уявлення про вибори в корені відрізняється від уявлення, яке існує в цивілізованому світі. Вони хочуть провести на Донбасі «путінські вибори» - тобто вибори, переможців яких призначать в адміністрації президента Росії або – ще гірше – в кодлі «глави ДНР». І з такими виборами навряд чи хтось погодиться. А інші вибори Путіну і його маріонеткам просто не потрібні – тому що вони означатимуть кінець контролю Росії над Донбасом», – розповів Віталій Портніков.
За його словами, найцікавіше запитання – а, що ж робити, якщо Путін зі свого боку піде на відмову від цього контролю? Приймати закон про вибори, вносити зміни в українське законодавство, надавати окремим районам Донбасу особливий статус, закріплений в Конституції? Насправді це – теоретичне питання. Путін не відмовиться від контролю над Донбасом. Потрібно це просто розуміти і не тішити себе ілюзіями. Контроль над Донбасом може бути втрачено внаслідок краху російського політичного режиму, а може – і найагресивнішої Росії. Над цим потрібно працювати і санкції, які тривають і не слабнуть, сприяють цьому краху.
«Якщо ж Путін і справді почне демонструвати готовність піти, якщо його маріонетки втечуть, якщо стане ясно, що Кремль за окуповані райони не тримається і поставляти бандитам зброю – як і захищати їх від українського народу і його армії – не збирається, відбудеться те, що відбувається в таких випадках завжди: окупаційний режим розсиплеться. У всій Донецькій і у всій Луганській області не знайдеться жодного – підкреслюю, жодного – жителя, який ратував би за «особливий статус». Всі прихильники цього особливого статусу будуть в Москві. Але, повторюся, поки це – така ж теорія, як і повернення Україні контролю над кордоном. Для того, щоб ця теорія стала практикою, російський політичний режим повинен впасти. Насправді ніякого іншого шляху відновлення територіальної цілісності України на сьогодні немає. Ні на перший день, ні на другий», – підсумував журналіст.
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