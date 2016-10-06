валюта
СпецтемаПутин предложил Обаме уйти из Донбасса в обмен на Крым и пять стран, - Гавриш

Портніков: Питання Донбасу неможливо вирішити у відриві від вирішення питання Сирії

Портніков: Питання Донбасу неможливо вирішити у відриві від вирішення питання Сирії
Прес-секретар Держдепартаменту Марк Тонер заявив, що Сполучені Штати будуть продовжувати взаємодіяти з Росією щодо врегулювання ситуації на Донбасі – не дивлячись на відмову від двосторонньої взаємодії в інших областях. Простіше кажучи, якщо раніше Сполучені Штати намагалися домогтися прогресу по Сирії і залишали врегулювання ситуації на Донбасі європейцям, тепер адміністрації Обами залишився один Донбас, цитує журналіста Віталія Портнікова replyua.net.

«Але чи означає це, що врегулювання ситуації на Донбасі дійсно зрушиться з мертвої точки? Я зовсім не був би таким оптимістом – або песимістом, це вже з якого боку подивитися. Тому що це врегулювання – якщо розглядати його в логіці Мінських угод – вимагає значних поступок з обох сторін. І Україна до таких поступок очевидно що не готова. Але, навіть, якщо б і була готова, це не змогло б скасувати того простого факту, що Путін не збирається йти з Донбасу просто так. Я б навіть сказав – взагалі не збирається йти», – зазначив Віталій Портніков.

На його переконання, російський імператор не хоче, щоб йому заважали робити все, що він забажає – і всередині країни, і за її межами. Саме тому «закон Магнітського», який був прийнятий Конгресом у відповідь на варварські дії російських силовиків, в його розумінні є таким же, як і санкції, введені за Крим і Донбас.

Тому якими б не були наміри американської адміністрації – нинішньої або нової, - питання Донбасу неможливо вирішити у відриві від вирішення питання Сирії, а питання Сирії – у відриві від питання демократизації в Росії. Так, це один пакет проблем. І вирішуються вони дуже просто. Або американці погоджуються з тим, що Путін може робити все, що йому заманеться – і не стільки з ним домовляються, скільки взаємодіють, розуміючи, що він їх все одно обдурить. Або – послідовним і жорстким тиском дають зрозуміти, що російському президенту доведеться повернутися до дотримання норм міжнародного права – інакше він зіткнеться з колапсом економіки власної країни і крахом режиму. Путіна потрібно змусити піти з Донбасу і Сирії, що має стати прелюдією до відмови від участі в інших конфліктах і початком демократизації в Росії, підсумував Портніков.

Горячая тема: Пономарь: МЗС G-5 готують хорошу новину для України і дуже погану для Росії
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
05 окт 2016
28645

Пономарь: МЗС G-5 готують хорошу новину для України і дуже погану для Росії

Сьогодні в Берліні проходить зустріч представників МЗС G-5 по Сирії. Це дуже сильний формат. Це той формат п'ятірки (США, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія), який проводив засідання G-5 + U

05 окт 2016
13530

Роман Доник: Нечисть с украинскими корнями возвращается. Ждите, совсем скоро

Известный украинский волонтер считает, что Кремль начал опять работать по старинке, подсылая в Украину горячо любимых земляков. Сначала они пустят всякую нечисть с украинскими корнями, типа Наташи


Свежие новости

Маніпулятивна соціологія на службі в політичних проектів

Сорос выступил со срочным обращением к россиянам и мировому сообществу

Президент не смог ответить на вопрос о визовом режиме с РФ

В Пентагоне назвали самые опасные страны для США

Портніков: Питання Донбасу неможливо вирішити у відриві від вирішення питання Сирії

«Киевпастранс» обзавелся самыми современными троллейбусами и автобусами

Найбільші прихильники віз з РФ знаходяться у Кремлі – ОПОРА

В ЄС запрацювали нові регулятори міграції

Почему стабильный хостинг важен для Вашего сайта?

Эксперт: Американцы старались держать ситуацию до последнего

100% акцій "Нафтогазу" тепер у Кабміна

Кирило Сазонов: Всі побоювання щодо віз з РФ – не більше, ніж вигадки

ВЦИОМ: россияне отказываются верить в причастность Кремля к авиакатастрофе на Донбассе

МЗС Росії бореться проти гоніння російськомовного населення в Україні - Келін

Гидрометцентр: 7 октября в Украине ожидаются заморозки

Сергій Лещенко пояснив, чому парламент «провалив» голосування по забороні російських артистів

США спостерігає за спробами знищити незалежність НАБУ

Невзоров о детских «Буках»: все они понимают, однако им это нравится

Муждабаєв: Рада «дограється» і в Києві на Євробачення-2017 висадиться агітбригада «русского мира»

Украина может получить от ЕС 7 миллиардов евро

 Новости за день