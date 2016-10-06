Портніков: Питання Донбасу неможливо вирішити у відриві від вирішення питання Сирії

Прес-секретар Держдепартаменту Марк Тонер заявив, що Сполучені Штати будуть продовжувати взаємодіяти з Росією щодо врегулювання ситуації на Донбасі – не дивлячись на відмову від двосторонньої взаємодії в інших областях. Простіше кажучи, якщо раніше Сполучені Штати намагалися домогтися прогресу по Сирії і залишали врегулювання ситуації на Донбасі європейцям, тепер адміністрації Обами залишився один Донбас, цитує журналіста Віталія Портнікова replyua.net.
«Але чи означає це, що врегулювання ситуації на Донбасі дійсно зрушиться з мертвої точки? Я зовсім не був би таким оптимістом – або песимістом, це вже з якого боку подивитися. Тому що це врегулювання – якщо розглядати його в логіці Мінських угод – вимагає значних поступок з обох сторін. І Україна до таких поступок очевидно що не готова. Але, навіть, якщо б і була готова, це не змогло б скасувати того простого факту, що Путін не збирається йти з Донбасу просто так. Я б навіть сказав – взагалі не збирається йти», – зазначив Віталій Портніков.
На його переконання, російський імператор не хоче, щоб йому заважали робити все, що він забажає – і всередині країни, і за її межами. Саме тому «закон Магнітського», який був прийнятий Конгресом у відповідь на варварські дії російських силовиків, в його розумінні є таким же, як і санкції, введені за Крим і Донбас.
Тому якими б не були наміри американської адміністрації – нинішньої або нової, - питання Донбасу неможливо вирішити у відриві від вирішення питання Сирії, а питання Сирії – у відриві від питання демократизації в Росії. Так, це один пакет проблем. І вирішуються вони дуже просто. Або американці погоджуються з тим, що Путін може робити все, що йому заманеться – і не стільки з ним домовляються, скільки взаємодіють, розуміючи, що він їх все одно обдурить. Або – послідовним і жорстким тиском дають зрозуміти, що російському президенту доведеться повернутися до дотримання норм міжнародного права – інакше він зіткнеться з колапсом економіки власної країни і крахом режиму. Путіна потрібно змусити піти з Донбасу і Сирії, що має стати прелюдією до відмови від участі в інших конфліктах і початком демократизації в Росії, підсумував Портніков.
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