Нусс: для тех, кто в предвкушении «зрады» ждет от президента «защитной» реакции, – не тратьте время зря

Как сообщает replyua.net, завод «Кузня на Рыбальском» (бывшая «Ленинская кузня») подготовили все требуемые НАБУ документы о поставках Госпогранслужбе транспорта марки «Тритон». Политический аналитик Павел Нусс в своем блоге отмечает, что новой «зрады» в Украине не получится. «Кузня на Рибальськом» полностью открыта для проверок НАБУ.
Аналитик отмечает, что сам факт следствия – яркое свидетельство того, что Украина не на словах, а действительно перешла на новую ступень развития, когда принадлежность владельцев к власти не является «охранной грамотой» от проверок НАБУ или от другого любого института, а для тех, кто в предвкушении «зрады» ждет от президента или членов его команды «защитной» реакции – можно не тратит время впустую.
Павел Нусс подчеркивает, независимое НАБУ – таким и задумывался этот орган президентом Порошенко, который приложил максимум усилий для его создания. «Можно не сомневаться, что в если НАБУ предоставит доказательства обвинения, виновники на предприятии должны будут обязательно наказаны. Президент не управляет своими предприятиями уже более 3 лет, поэтому не может знать или диктовать стоимости поставок репродукции предприятий», – подытожил эксперт.