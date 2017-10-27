Нусс: у Тимошенко-Медведчука запускают новую «эпидемию», которая должна травмировать украинцев

Политтехнологи-философы Юлии Тимошенко начали активно раскручивать тематику неотвратимости в Украине «гражданской войны» и «нелегитимности» Верховного главнокомандующего, президента Украины Порошенко. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский политический аналитик Павел Нусс.
По его словам, главный тезис политтехнологов Тимошенко - «Порошенко нелегитимный». Этот тезис уже с сегодняшнего дня все спикеры Тимошенко-Медведчука будут проталкивать в эфирах политических ток-шоу. Объяснять «нелегитимность» Порошенко они будут фейковыми результатами их соцопросов, по которым Тимошенко «лидирует». Второй тезис - «в Украине возрастает риск гражданской войны» - все по тем же причинам – «пока Порошенко у власти, риск гражданской войны сохраняется. Павел Нусс отмечает, что по всем более-менее объективным социологическим исследованиям авторитетных групп рейтинг Порошенко убедительно выше, чем у Тимошенко, которая занимает второе-третье место с внушаемым отрывом. В этом случае Тимошенко и ее глашатаи смогут убедить в этой лжи ну очень не умеющего думать избирателя.
Эксперт отмечает, что с момента избрания Порошенко президентом Украины, нам удалось с нуля создать вооруженные силы, которые способны противостоять агрессии Путина, сдержать продвижение подконтрольных Кремлю террористических войск, осуществлять качественную оборону, существенно продвинуть украинское войско к стандартам НАТО. Все эти достижения в сфере обороны стали возможными исключительно, благодаря консолидированным усилиям всех – армии, нации, президента и правительству страны. По словам Павла Нусса, после того пути, который мы прошли у Тимошенко нет ни единого шанса не только на победу, но и на то, чтобы рассказывать истории о «гражданской войне при Порошенко».