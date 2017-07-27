Украина выбрала надежное сотрудничество с Грузией, а вместо укрывательства популиста Саакашвили, – аналитик

Популярный в Украине блогер политический аналитик Павел Нусс в своем блоге пишет о том, что до назначения на должность губернатора Одесской области Саакашвили, он разносторонне поддерживал Саакашвили. Сегодня же можно констатировать факт, что Саакашвили является камнем преткновения в украино-грузинском стратегическом партнерстве, к сожалению, небезосновательно, и выбирать между удовлетворением амбиций одного человека и надежными и доверительными отношениями целого государства, которое противостоит Кремлю, Украина не может.
По словам Павла Нусса, если проанализировать публичные заявления Саакашвили за последний год, то можно оскорбить украинское государство и нацию, отыскать очаг внутреннего конфликта для того, чтобы получить дополнительные бонусы для себя лично и политического проекта, который финансируется группой олигархов далеко не украинского происхождения. «О какой политической расправе может идти речь, если, по факту, Саакашвили не в состоянии составить политическую конкуренцию не только партиям власти, но и самому президенту страны? Да он не в силах конкурировать даже с «Батькивщиной» Тимошенко и «РПЛ» вместе взятыми. Саакашвили имел неограниченный доступ к национальным эфирам, имел колоссальное шефство над стратегической областью и ее бюджетом, карт-блаш от президента, которым воспользовалась команда, поддержку общественности. Все эти превосходства были нивелированы Саакашвили, и сотрудничество с ним уже было невозможным», – написал Павел Нусс.
Он отмечает, что талан Саакашвили заключался в том, что, наплевав на доверие главы государства, бездарно растратить колоссальные административные и финансовые ресурсы, завалить стратегию «Успешная Одесса». Саакашвили решил пойти тем же путем, что и в Грузии, вместо признания собственных ошибок, начал заниматься популизмом, позволяя себе вранье, перекручивание фактов, дурачество в эфирах. По мнению аналитика, лишить Саакашвили гражданства – мера вынужденная. Этот человек, экс-президент Грузии, по решению Тбилисского суда, как оказалось, является судимым. То есть, суд столицы Грузии обязал органы арестовать его, и эта информация была скрыта Саакашвили в момент получения гражданства, что и является грубейшим нарушением украинского законодательства. Эта информация стала известна лишь после того, как грузинская сторона проинформировала Украину официально, предоставив аргументированные документы. «Сами дайте себе ответ на вопрос: Саакашвили или государство Грузия? Если бы наш всеобще уважаемый Каха Бендукидзе был жив, он бы не стал особо ввязываться в этот процесс, тем более – осуждать миграционную службу, ибо мыслил стратегически, и благодаря этому Грузия и стала новой», – написал Павел Нусс.