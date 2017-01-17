Нусс: пока «оппозиционеры» бороздят села, подстрекая людей на досрочные выборы, президент решает стратегические задачи страны

Пока один из лидеров «украинской» оппозиции анонсирует предвыборные туры по украинским селам, городам, в иллюзорном экстазе «массовой поддержки» культа его уж больно не скромной личности, разрушая и без того не устойчивую консолидацию общества, президент и министр обороны Украины занимается укреплением обороноспособности нашего государства. Об этом на своей странице в Facebook пишет политический аналитик Павел Нусс.
По его словам, Петр Порошенко за один календарный день успел провести совещание стратегического совета межгосударственной комиссии «Порошенко-Байден»; официальный дипломатичечкий прием послов мировых держав, которые получили исчерпающие ответы относительно плана действий официального Киева, учитывая фактор Трампа, и там же нашим союзникам была представлена база нарушений РФ. Порошенко провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Меркель и президентом Франции Олландом.
Степан Полторак в этот же день с официальным визитом посетил Португалию, где провел комплекс официальных встреч и переговоров с военно-политическим руководством, в результате которых Португалия проявила желание частично профинансировать закупку оснащения и оборонного вооружения для борьбы с русской агрессией. «Что важно, Полторак достиг договоренностей об обмене опытом между военными врачами. Португалия решила принять на лечение и реабилитацию раненых украинских военных», – отметил аналитик.
Павел Нусс подчеркивает, что все это в один день успели сделать два человека для Украины. Теперь можно почувствовать разницу между голым популизмом Саакашвили, Тимошенко, Онищенко.