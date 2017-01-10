Эксперт: Если бы в России была оппозиция, то Путин не смог бы реализовать свой кровавый антиукраинский сценарий

Предсказуемый, не сенсационный, но интересный аналитический доклад российского оппозиционного активиста и соратника убитого Бориса Немцова, Ильи Яшина, стоит внимания не только российского потребителя информации, но и украинцев, для которых, к сожалению, не является трагедией возможный реванш Тимошенко и других коллоборантов, политическая активность и успех которых является стратегически важным для Кремля. Об этом на своей странице в соцсети Facebook пишет политический аналитик Павел Нусс.
В своем докладе Илья Яшин акцентирует внимание на том, что ключевым союзником Кремля в расшатывании ситуации в Украине стали местные олигархи, бизнес которых был тесно вплетен в госструктуру еще при экс-президенте Януковиче. Миллиардеры преследуют одну цель с Путиным – возвращение к старой модели госуправления, а для этого первым делом нужно посеять в стране хаос. Олигархи хотят вернуться к привычному для них способу существования за счет государства. Путину это надо, чтобы восстановить потерянный контроль над Украиной.
По словам Павла Нусса, Илья Яшин полностью прав, но вот внутри России на сегодня нет оппозиционных сил, которые могли бы открыто говорить о том, что на самом деле делает и планирует Путин. «Для понимания: оппозиция в РФ – миф. Был там один, боролся Борис. Но... Под словом «миф» я подразумевал, в данном случае, слабость и зависимость российской оппозиции от государственной системы управления, от Путина. «Миф» о российской оппозиции – определяется их слабостью и немотой», – отметил эксперт.
Павел Нусс считает, что, если бы в России была реальная оппозиция, то Путин и его твари не могли бы пытаться реализовать их кровавый антиукраинский сценарий. «Была бы в РФ оппозиция, Путин, как аморальное политическое явление, только лишь за свои варварские высказывания был бы свергнут. Яшин – не совсем оппозиция. Он и его соратники максимум – представители пассивного или ситуативного гражданского несогласия с политикой Кремля. В некоторых случаях, эти представили являются и нашими ситуативными союзниками. В редких случаях», – подытожил аналитик.