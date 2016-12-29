Своим заявлением Гройсман дал понять Коломойскому, что спровоцировать новый конфликт не удастся

Как передает replyua.net, известный украинский политический аналитик Павел Нусс на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, который опроверг возможность лишения канала «1+ 1» лицензии на вещание.
По словам Павла Нусса, реакция премьера весьма предсказуема. Президент Украины и его партнеры в парламенте и правительстве Украины имеют вполне объективное представление и важности и неприкосновенности СМИ, и будут отстаивать интересы демократий и свобод для СМИ.
«В вопросе с «плюсами» четко просматриваются «уши» олигарха Игоря Коломойского, который, как известно, одержим пристрастием к конфликтам высокого уровня, по этому, не стоит разгонять «зраду» и танцевать под «дудку» Бени, который, возможно, пытается использовать шум для сокрытия присутствие российского бизнеса в руководстве канала. Возможно. Но, судя по всему, они там есть. Берегите свой разум», – считает эксперт.
Напомним, третий де подряд руководство телеканала «1+1» заявляет о том, что администрация Президента пытается повлиять на Нацсовет по телерадиовещанию для отмены решения о продлении лицензии «плюсам».