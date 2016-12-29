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Своим заявлением Гройсман дал понять Коломойскому, что спровоцировать новый конфликт не удастся

Своим заявлением Гройсман дал понять Коломойскому, что спровоцировать новый конфликт не удастся
Как передает replyua.net, известный украинский политический аналитик Павел Нусс на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, который опроверг возможность лишения канала «1+ 1» лицензии на вещание.

По словам Павла Нусса, реакция премьера весьма предсказуема. Президент Украины и его партнеры в парламенте и правительстве Украины имеют вполне объективное представление и важности и неприкосновенности СМИ, и будут отстаивать интересы демократий и свобод для СМИ.

«В вопросе с «плюсами» четко просматриваются «уши» олигарха Игоря Коломойского, который, как известно, одержим пристрастием к конфликтам высокого уровня, по этому, не стоит разгонять «зраду» и танцевать под «дудку» Бени, который, возможно, пытается использовать шум для сокрытия присутствие российского бизнеса в руководстве канала. Возможно. Но, судя по всему, они там есть. Берегите свой разум», – считает эксперт.

Напомним, третий де подряд руководство телеканала «1+1» заявляет о том, что администрация Президента пытается повлиять на Нацсовет по телерадиовещанию для отмены решения о продлении лицензии «плюсам».
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