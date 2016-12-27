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Нусс: Все что нужно знать об «урне» или «руне» Савченко

Нусс: Все что нужно знать об «урне» или «руне» Савченко
Как передает replyua.net, Народный депутат Украины Надежда Савченко, как и и анонсировалось ранее, презентовала политтехнологический проект – «Общественную платформу «руна». По словам политического аналитика Павла Нусса, интересным является и тот факт, что презентация этого проекта, определенно не украинского происхождения, состоялась во Львове.

Аналитик задается вопросом, сколько еще нужно доводов, сколько еще нужно времени, чтобы достучаться до той категории украинцев, которые действительно доверяют излагаемым тезисам Надежды Савченко? «Все проекты, которые бы сейчас не предлагала Савченко обществу – гарантировано являются частью концепции дестабилизации ситуации в Украине, и попыткой пересмотра политико-дипломатических позиций официального Киева, в части мирного плана Президента Порошенко – Минский и Нормандские международные переговорные форматы», – считает Павел Нусс.

По его словам, Берлинский демарш Савченко, которая заявила о «своей» приверженности лидерам сепаратистов и марионеткам российской оккупационной администрации – лишнее тому подтверждение.
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