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Нусс: Хорошими новинами з ПАРЄ в Росії розпочалася хвиля дипломатичних поразок

Нусс: Хорошими новинами з ПАРЄ в Росії розпочалася хвиля дипломатичних поразок
Як передає replyua.net, відомий український політичний аналітик Павло Нусс в Facebook прокоментував перші позитивні новини з засідання Парламентської асамблеї Ради Європи.

«Важливі та надзвичайно позитивні новини з ПАРЄ від нардепа Володимира Арьєва. Українська делегація на чолі з Володимиром не тільки вистояли бій з російським лобі-монстром в ЄС, але й в значній мірі, покращили позиції України, що дозволяє бути впевненими в підтримці ЄС та парламентів Європи Києва та української стратегії подолання російської агресії на сході України та на території тимчасово окупованого росіянами Криму», – написав Павло Нусс.

За його словами, ПАРЄ назвала речі своїми іменами , що технічно полегшує умови українського лобі в ЄС у відстоюванні українських національних інтересів тощо. У Росії почалася активна хвиля дипломатичних поразок, яка, наголошує аналітик, є невідворотньою. «І теза про те, що «Українське питання набридло Заходу» та «Українська дипломатія потерпає поразку із-за своїх непрофесійних якостей» – брехлива, ворожа, маніпулятивна», – резюмував Павло Нусс.

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