Павел Нусс: Сергей Лещенко понес крупное репутационное поражение

Как передает replyua.net, известный украинский аналитик высказал свое мнение о недавнем блоге нардепа Сергея Лещенко, в котором тот раскритиковал правительство и Президента за бездеятельность и потакание проявлениям коррупции.
«У Лещенка больше нет морального права давать оценку ситуации в Украине в контексте «антикоррупционного деятеля и журналиста-расследователя», тем более излагаться о репутации администрации Президента Украины в глазах американских партнеров, так как сам Лещенко самостоятельно нанес удар по своей деятельности, и понес крупное репутационное поражение, после того, как не смог предоставить широкой общественности убедительные доказательства своей непричастности к коррупционной связи с олигархами, приобретая дорогую недвижимость», – написал Павел Нусс в Facebook.
Напомним, Сергей Лещенко написал, что «Администрация Порошенко шокирует американцев». Тем самым, считает аналитик, Лещенко нагло воспользовался технологиями манипуляций. «Американцев». Как это понимать? Кого Лещенко подразумевает? За кого он говорит? За себя и того парня, отвечу я вам», – написал Нусс.
По его мнению, власти США неоднократно высказывали и продолжают демонстрировать высокий уровень поддержки и доверия к Украине, правительству и Президенту Петру Порошенко, о чем свидетельствуют заявления Дж. Керри и других влиятельных представителей Вашингтона.
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