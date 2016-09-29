Пришло время Сытнику определиться: либо работа в НАБУ – либо решение собственных амбиций – эксперт

Как передает replyua.net, украинский аналитик Павел Нусс считает, что не стоит затягивать с противостоянием двух государственных ведомств. Конфликта между НАБУ и ГПУ нет, и не может быть априори – а то, что мы наблюдаем, это не межведомственное противостояние, а попытка главы НАБУ Артема Сытника сохранить за собой широкие полномочия, которые он, в силу непонятных причин, не в состоянии использовать для эффективной реализации антикоррупционных программ. Сытнику нужно выбирать между работой в НАБУ или собственной отставкой, считает Павел Нусс.
Аналитик приводит пример так называемой работы главы НАБУ. «Целый год Артем Сытник проводил различные конкурсы на замещение должностей в Бюро в тот момент, пока нашу страну продолжала пожирать коррупция в парламенте, судах, силовых структурах и так далее. Так продолжалось до момента назначения Юрия Луценко на пост Генерального прокурора. НАБУ вообще демонстрировало аномальную вялость и неэффективность, и только лишь почувствовав конкуренцию с Юрием Луценко, Сытник начал хоть как-то действовать. И опять-таки – много деклараций, все более похожих на политический популизм, чем конкретные действия. И скажите что я не прав. Если, действительно усомнились в правоте моих слов и неудовольствия, спросите подтверждения у беглого от НАБУ Онищенко, дело которого стало первым громким в работе Сытника, который и тут сработал, мягко говоря, неудовлетворительно», – написал Нусс в соцсети Facebook.
По его словам, о промахах директора НАБУ можно писать и писать, но нет цели дискредитировать Бюро, на которое возлагаются большие надежды. Есть одно желание, чтобы этот орган перешел к активному и эффективному исполнению своих прямых обязанностей. «Видимо, этого же хочет и Генеральный прокурор, который, практически, предложил силовым органам Украины объединить усилия в борьбе с коррупцией, и не возлагать ответственность за провалы только на НАБУ, а распределить ответственность на все структуры, которым следует дать полномочия фактической помощи НАБУ, исключительно в правовом порядке», – отметил Павел Нусс.
Генеральный прокурор открыто предложил расширить полномочия Генеральной прокуратуры для того, чтобы была возможность расследовать дела и доводить их до суда тех высокопоставленных чиновников, которые попались в руки прокуратуры.
По мнению эксперта, тут уже стоит акцентировать внимание на том, что и влияние на ход дел НАБУ не преуменьшается. За НАБУ остается право инспектировать ход дела и требовать его передачи под свою юрисдикцию. Сегодня же проводить совместные операции по задержанию, а потом передавать дальше дело в НАБУ, и ждать, пока детективы провалят его – не логично, ведь ответственность за такие провалы общественность возлагает на Генерального прокурора и Президента страны.
«Если разобраться, в предложении Юрия Луценко, то в нем нет никаких неожиданностей. Все логично. НАБУ – орган, которому следует поработать над получением опыта, а не экспериментировать. На это у нас катастрофически не хватает ни времени, ни ресурсов. Так что, позволю себе высказать свою точку зрения, которая не популярна – Артему Сытнику нужно выбирать между работой в НАБУ и тесным сотрудничеством с другими институциями для повышения собственной квалификации и эффективности, или принять решение в пользу собственных амбиций, и подать в отставку», – отметил Павел Нусс.
Украинцы, как налогоплательщики, финансируют Бюро для борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти, а не для того, чтобы обеспечить социальный лифт руководителям Бюро, которые, подчеркивает аналитик, начали использовать НАБУ в качестве политического трамплина. Это недопустимо, ввиду отсутствия удовлетворительных показателей, резюмировал Павел Нусс.
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