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Політичний союз Тимошенко-Льовочкіна і їх сателітів в Раді де-факто відбувся – експерт

Політичний союз Тимошенко-Льовочкіна і їх сателітів в Раді де-факто відбувся – експерт
Вчорашнє обрання голови Херсонської обласної ради голосами «Батьківщини», «Опозиційного блоку», «Радикальної партії Олега Ляшка» і «Кропу», в результаті якого екс-регіонал і діючий «батьківщиновець» Владислав Мангер став головою облради, що підтверджує тезу про прямий союз Тимошенко з регіоналами, вважає політичний аналітик Павло Нусс, передає replyua.net.

«Тісна співпраці цих партій в ході голосування за кандидатуру одіозного екс- регіонала Владислава Мангера, який зараз є членом команди Юлії Тимошенко, це, так би мовити, тестування громадської думки перед фактичним початком створення політичного альянсу на основі партій Тимошенко і «Опозиційного блоку», – зазначив Павло Нусс.

Відповідаючи на питання, чому існує така ймовірність він пояснив наступне: «припустимо, на поверхні лежить вже фактичне тісне співробітництво Тимошенко і Ляшка з оппоблоком в Верховній Раді за цілою низкою спільного ігнорування найважливіших голосувань в парламенті за реформаторські законодавчі ініціативи Президента і уряду Гройсмана, зокрема мова йде і про Закон ринку електроенергії і так далі. Важливим фактором ймовірності «ширки» є і синхронні політичні заяви «Оппоблока» і «Батьківщини» про необхідність переобрання Ради. Обидві політичні сили переслідують одну і ту ж мету, яка полягає в реванші над політичною перемогою Президента Порошенко і пропрезидентських політичних сил в парламенті».

Ще одним ключовим показником активізації «ширки-2», наголошує Нусс, можна назвати спільне уникання обома силами голосування за визнання нелегітимності державної Думи Російської Федерації. Фракція «оппоблока» не дала за цю постанову жодного голосу, а у фракції Тимошенко також була не мала одностайність з цього питання. Не голосувала і сама Тимошенко, в тому числі і Савченко. «Так що, політичний союз Тимошенко-Льовочкіна і їх сателітів в Раді де-факто відбувся», – наголосив аналітик.

На завершення Павло Нусс нагадує, що раніше Владислав Мангер був помічником депутатів від Партії регіонів Владислава Сальдо та Олексія Журавка, які пов'язані з фінансуванням «антиМайдану». Обидва негідника втекли з України в Домініканську республіку (Сальдо), і Москву (Журавко).
«Важливо нагадати, що це друга спроба Тимошенко створити «ширку» з регіоналами. Перша спроба була в 2009 році, і провалилася через відмову Януковича йти на союз з Тимошенко, яка на той період вже підготувала і замовила соціальну рекламу на підтримку альянсу з партією Януковича», – резюмував Павло Нусс.

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