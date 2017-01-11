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Пономарь о буржуазных взглядах здравого смысла

Пономарь о буржуазных взглядах здравого смысла
Олег Пономарь на своей странице в Фейсбуке пишет о своих политических взглядах, которые называет «буржуазными взглядами здравого смысла», - передает replyua.net.

Пономарь пишет: «Я писал как-то, что я поддерживал всегда и поддерживаю консерваторов в Канаде (это аналог республиканцев, канадские либералы - это аналог демократов в США). Очень мне нравится Харпер. В США моим кумиром был Рейган. Я – сторонник минимального вмешательства государства в экономику, страховой медицины на тех условиях, что существуют в Канаде, частной собственности, свободного рынка земли и низких налогов при жесткой ответственности за уклонение от их уплаты».

Блогер продолжает: «Во внешней политике – я за агрессивное отстаивание идей свободы и демократии в мире. Я - ярый сторонник НАТО, Балто-Черноморского Союза, интеграции в ЕС и тд. Обама мне нравился тем, как он вел нашу украинскую пьесу. Его интеллигентность и т.н. «нерешительность», может быть, спасла Европу от большой войны, ибо он решил здесь сыграть в долгую. И плюс - мы получили время на модернизацию внутри страны». Он подчеркивает: «Я никогда не призывал своих читателей быть социально неактивными и социальными иждивенцами. Наоборот, я всегда призывал своих читателей очень активно участвовать в гражданском обществе. Очень активно участвовать в жизни страны и переменах. Быть максимально нетерпимыми к коррупции и отстаивать свои права, где это необходимо».

Пономарь подчеркивает, что всегда призывал своих читателей не сидеть на диване, осваивать новые профессии, не бояться перемен, менять работу, быть мобильными и открытыми. Он пишет: «Также я выступаю за толерантность и нетерпимость к любой дискриминации (по всем признакам), за легализацию марихуаны и проституции, поскольку искоренить эти явления невозможно, и поэтому они должны быть законодательно урегулированы, и приносить доход государству, а не криминалу и чиновникам».
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