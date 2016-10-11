Олег Пономарь розповів, як Трамп підвів Путіна

Як передає replyua.net, відомий український блогер Олег Пономарь на своїй сторінці Facebook, як кандидат на пост президента США Дональд Трамп не виправдав надій Володимира Путіна, після чого господар Кремля заговорив про згоду реанімувати «Нормандський формат».
«Був формат «Нормандська четвірка» – Німеччина, Франція, Україна, РФ. Путіна наполегливо запрошували в цьому форматі підписати Мінськ-3 (план Нуланд- Суркова про капітуляцію РФ на Донбасі). Він відмовлявся. Чому? Він сподівався на перемогу Трампа на виборах в США і весь рік тягнув час. І те, що Путін зараз погодився реанімувати цей формат, говорить про те, що ми все і так знаємо і бачимо – Дональду Трампу нічого не світить і з Донбасу потрібно йти», – зазначив Олег Пономарь.
За його словами, є ще й інші формати врегулювання конфлікту на Донбасі. «На відмову Путіна від «Нормандського формату» у Варшаві Захід створив новий і набагато сильніший формат G-5 (США, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія) і G-5 + U (Україна). Тоді у Варшаві цей формат з Україною збирався на вищому рівні. Нещодавно G-5 збиралися в Берліні на рівні працівників МЗС і схвалили рішення про посилення санкцій до РФ за Сирію», – зазначив Пономарь.
На думку блогера, є ще формат Нуланд - Сурков. Дуже дієвий, сильний і постійно працюючий формат. Можлива поява нових форматів в майбутньому за участю Польщі та Великобританії (або тільки Польщі), спрогнозував Пономарь.
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