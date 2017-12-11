Сазонов: и у Порошенко, и у Саакашвили есть запасные аэродромы в Испании и Нидерландах

Как передает replyua.net, известный украинский блогер и политолог Кирилл Сазонов в своем блоге пишет о том, что этот понедельник действительно был долгим и трудным. Суды он-лайн, привкус спектакля, героическая битва против домашнего ареста там, где реально напрашивалось СИЗО. Блогер подчеркивает, что без привязки к личности – любой опер подтвердит, что это норма при отметке «склонен к побегу».
«Я откровенно устал это комментировать, просто потому что все сами все видят. А вывод сделаю лаконичный и понятный только умным – нельзя оставлять за спиной незакрытые вопросы в надежде, что все как-то само собой рассосется. Не рассосется, а догонит», – написал Кирилл Сазонов.
По его словам, Петр Порошенко упорно не хочет верить в рок судьбы и Саакашвили также не переживает о последствиях. Расслабляют их запасные аэродромы в Испании и Нидерландах, а расхлебывать все это нам – украинцам, то есть, людям без запасных аэродромов, которые будут жить здесь и здесь растить детей, в то время, когда нынешних лидеров нации уже не будет в стране.