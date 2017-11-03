Кирилл Сазонов: от Верховной Рады зависит будем ли мы в течении 10 лет ездить на электромобилях или нет

Как передает replyua.net, популярный украинский блогер и политолог Кирилл Сазонов в своем блоге пишет от ом, что Верховной Раде не помешало бы принять простое понятное решения. Почему бы, исходя из тенденций в европейском законодательстве, украинским нардепам не принять лоббистский закон в интересах производителей электромобилей?
По словам Сазонова, в законе обязательно прописать освобождение от налогов на 10 лет, регистрация предприятия в течение 10 минут, землеотвод в течение дня и запрет на любые проверки, навязывание услуг чиновниками, а лицензии предприятие оформляет только те, которые ему нужны для хороших продаж. Единственное условие – производство реальное, а не прикручивание колес к «машинокомплекту» из ЕС, как практиковали у нас некоторые отечественные «автопроизводители» в целях экономии.
Блогер уверен, что минимум 60% комплектующих украинского производства – тоже обязательное условие и гарантии, что после выборов новое правительство не отменит это решение – то есть на уровне закона. Политолог подчеркнул, что это будет хорошим тестом для парламента.