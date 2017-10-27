Сазонов: все набагато небезпечніше, тому що сліди теракту під час замаху на Мосійчука ведуть не в Москву і не в Грозний



Як би не хотіли українські експерти знову покритикувати Москву, але сліди теракту під час замаху на Мосійчука ведуть не в Москву або Грозний, а до версії про війну між Коханівським і його групою, на стороні яких виступає Мосійчук, і групою Рема з «Правого сектора» за будинок Арбузова. Як



За його словами, висновки з цього всього слідують такі, що Лещенко з Саакашвілі та іншими Соболєвим, Семенченком можуть з-під Верховної Ради розходитися вже зараз. Тому що абсолютно наплювати, чи буде у нас антикорупційний суд і чи буде взагалі звичайний. Якщо групи озброєних людей ділять майно за допомогою підривів опонентів або сутичок із застосуванням зброї – плювали вони хотіли на будь-який суд і на виборче законодавство всім глибоко плювати, якщо правий той, у кого рушниця. При такій системі взаємин по праву власності в країні навіть депутатська недоторканність не має значення – Мосійчука вона не захистила.



Кирило Сазонов зазначає, що те, що трапилося рикошетом б'є по інвестиційній привабливості України. «Про залучення інвесторів, інтерес західних партнерів та інші атрибути цивілізованого світу можна і не мріяти. Ніколи їх не буде в країні, де господарські спори вирішують стріляниною та вибухами», - резюмував блогер.

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Срочно: Ученые назвали точную дату конца света: уже совсем скоро Як би не хотіли українські експерти знову покритикувати Москву, але сліди теракту під час замаху на Мосійчука ведуть не в Москву або Грозний, а до версії про війну між Коханівським і його групою, на стороні яких виступає Мосійчук, і групою Рема з «Правого сектора» за будинок Арбузова. Як передає replyua.net , таку думку в своєму блозі висловив український блогер і політичний експерт Кирило Сазонов.За його словами, висновки з цього всього слідують такі, що Лещенко з Саакашвілі та іншими Соболєвим, Семенченком можуть з-під Верховної Ради розходитися вже зараз. Тому що абсолютно наплювати, чи буде у нас антикорупційний суд і чи буде взагалі звичайний. Якщо групи озброєних людей ділять майно за допомогою підривів опонентів або сутичок із застосуванням зброї – плювали вони хотіли на будь-який суд і на виборче законодавство всім глибоко плювати, якщо правий той, у кого рушниця. При такій системі взаємин по праву власності в країні навіть депутатська недоторканність не має значення – Мосійчука вона не захистила.Кирило Сазонов зазначає, що те, що трапилося рикошетом б'є по інвестиційній привабливості України. «Про залучення інвесторів, інтерес західних партнерів та інші атрибути цивілізованого світу можна і не мріяти. Ніколи їх не буде в країні, де господарські спори вирішують стріляниною та вибухами», - резюмував блогер.