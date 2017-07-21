Кирилл Сазонов: Москва будет повышать градус накала

Популярный в Украине блогер и политолог Кирилл Сазонов у себя в Facebook пишет о том, что в условиях, когда Украина отказывается идти на разного рода «мирные планы», которые фактически означают ликвидацию независимости, когда газовый рычаг не работает уже долгое время, у Кремля нет других вариантов, кроме военного, который в Москве кажется самым действенным. С каждым днем давление от санкций все ощутимее и это прекрасно понимают в Кремле, поэтому пытаются изо всех сил переломить ситуации.
Владимир Путин сумел договориться с Дональдом Трампом о том, что США будут молчаливо наблюдать за ситуацией на Украине, но санкции не снимут. По мнению блогера, поэтому Москва будет повышать градус накала, взвинчивать ставки и переводить конфликт в острую фазу, чтобы убедить всех участников переговоров идти на уступки Кремлю.
Как пишет Кирилл Сазонов, не стоит полагать, что Путин сделал ставку исключительно на военный сценарий в Украине. Обострением ситуации на востоке страны попутно Путин хочет дать пару козырей своей «пятой колонне», которая будет активно призывать к «миру любой ценой». «Все просто, как мычание и в традиционном для России гопническом стиле», – резюмировал политолог.