Сазонов: Пиар вокруг главы НБУ – попытка отвлечь общественность от квартиры Лещенко

Известный украинский блогер Кирилл Сазонов прокомментировал интервью главы НБУ Валерии Гонтаревой на телеканале ICTV. Хорошее мощное интервью, четко по тезисам, приписанным в плане – в атаке на главу НБУ обвинены владельцы проблемных банков, Валерия Гонтарева даже сказала каких именно, цитирует блогера replyua.net.
«Значит, дальше все будет еще ярче. Новости, комментарии, ну и оппонентам достанется на орехи обвинений. Потому что лучшая защита это нападение. А я еще днем говорил – запасайтесь попкорном, война пиарщиков вокруг НБУ в ближайшие дни станет топ-темой. Публичность – это всегда хорошо. Такими темпами мы скоро можем увидеть главу НБУ не только на Банковой, но и в финансовом комитете Верховной Рады. А почему нет – у нас все-таки парламентско-президентская республика», – прокомментировал новость Сазонов.
«Ну и отдельный респект сотрудникам НБУ, которые сливают не критичные для государственной безопасности документы из НБУ типа сегодняшнего пиар-проекта. Вы молодцы. Делаете работу Нацбанка реально прозрачной для общества. Пишите еще. Хотя, в глубине души я подозреваю, что все это попытка отвлечь нас от квартиры Лещенко», – резюмировал блогер.
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