Кирило Сазонов: Ціна криків «Тарифний геноцид!» від «Батьківщини» – це сотні мільйонів доларів

Як передає replyua.net, відомий український блогер дав відповідь «експертам» , які почали захищати «Батьківщину», а також інші фракції парламенту, яку нібито піклуються про долю та гаманці простих українців, а насправді дбають про свої статки.
«Українська, а також російська і європейська енергетика дуже тісно переплетені з політикою. І я прекрасно знаю всі схеми Онищенко, які недавно були поламані під крики і сльози «Батьківщини» і «Опоблоку». Про фокуси з рентою і двома, а насправді трьома, цінами на газ на українському ринку. І ціну криків «Тарифний геноцид!» від «Батьківщини» я прекрасно знаю. Це сотні мільйонів доларів. У потрібну кишеню. І інтереси «Самопомочі» в цьому питанні мені цілком зрозумілі. Просто з норки пахне грошима і рейтингом, тому їм і дуже хочеться туди залізти. Але я вже писав – не варто, погублять себе остаточно. У нірці з газом і тарифами сидить Тимошенко – вона відкусить «Самопомочі» щось під корінь. І в кращому випадку це буде ніс», – написав Сазонов у Facebook.
Він додав, що готовий до будь-яких спорів і дискусій про ситуацію в українському ПЕК. «У мережі або особисто – не питання. Тільки не в форматі «а хто ти такий?», А всерйоз. Але за однієї умови. Інтереси України – єдиний пріоритет, а не Юлю в президенти і не «зрада заради влада...». Тобто екс-міністри розпилу з дискусії випадають автоматично...», – резюмував блогер.
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