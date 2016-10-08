Сазонов: Росія залишиться з нафтою, газом і з носом

Український блогер Кирило Сазонов коментує недавні висловлювання президента Білорусі Олександра Лукашенка щодо транзиту іранської нафти українською територією, - про це replyua.net інформує з посиланням на сторінку експерта в Фейсбук.
За словами Сазонова, конфлікт між Лукашенком і Кремлем знаходиться в доволі гострій стадії – білоруси не хочуть брати дорогий газ підвищують ціни на транзит нафти, а росіяни обмежують поставки нафти із-за газових боргів. При цьому, всі чудово розуміють, що нафта і газ для Москви вже давно злились в єдиний нафто-газовий кийок, яким користуються для досягнення політичних цілей. Власне, Лукашенко знайшов вигідний для всіх варіант: Іран радіє альтернативному маршруту на європейський ринок, для України це додаткові кошти і нові робочі місця. Незадоволена тільки Росія, але її думка в цих питаннях вже давно нікого не хвилює.
Проте, тільки цим проектом обмежуватись не варто. Як нагадує експерт, американські компанії безкоштовно побудують в Європі плавучі термінали для скрапленого газу – один поблизу берегів Греції, ще один - на хорватському острові Крк. Використання альтернативних джерел дозволить Україні ще трохи послабити «газову удавку» Кремля. Але найбільше вигоди принесе, якщо наша держава зможе «заманити» американських інвесторів на власну територію – наприклад, до Одеси. У цьому разі ми отримаємо і газ, і гроші, і нові робочі місця. Але найголовніше – всі знають, що США вміють дуже добре захищати свої бізнес-інвестиції. А це значить, що Росія залишиться зі своїми газом, нафтою і з носом, - прогнозує блогер.
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