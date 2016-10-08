Кирило Сазонов: В України є шанс отримати дешевий газ, а Росію лишити з носом

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив підстрахуватися і позбутися нафтової зашморгу на шиї, яку тримає Росія. У п'ятницю на зустрічі з депутатами він заявив, що веде переговори з Іраном про постачання нафти через український трубопровід і порт в Одесі. Причина в тому, що РФ скорочує поставки нафти в Білорусь, пояснюючи це тим, що Лукашенко заборгував за газ. Про це у своєму блозі пише відомий блогер Крило сазонов, передає replyua.net.
«Сам Бацько закликав не змішувати нафтові і газові питання, але сам напевно прекрасно розуміє – вони давно вже змішані. Змішані, замішані і з них виліплений один великий нафтогазовий кийок, який Кремль використовує для досягнення своїх політичних цілей. Ось Лукашенко і вирішив знайти альтернативу. Іран буде тільки радий альтернативним маршрутам на європейський ринок – незважаючи на рішення ОПЕК зафіксувати видобуток і навіть трошки знизити. Тому що термін угоди всього на місяць, порушити його може кожен, та й контролює ОПЕК вже близько 50% світового ринку», – зазначив Кирило Сазонов.
Україні завантаження магістралей теж тільки на користь – додаткові долари в казну, плюс завантаження потужностей, а це робочі місця і податки. Росія буде незадоволена, але з урахуванням її поведінки всіх це невдоволення цікавить в передостанню чергу – відразу перед проблемами міграції полярної сови. Хоча, набагато важливішим для України і для Росії залишається проект американських компаній. Ситуація виглядає наступним чином. Американські компанії готові безкоштовно побудувати в Європі плавучі термінали з прийому скрапленого природного газу заради того, щоб укласти довгострокові контракти і потіснити російського монополіста «Газпром» на європейському ринку. І це не плани на світле завтра – будівництво плавучого терміналу зі зберігання і регазифікації СПГ вже йде біля берегів Греції, звідки газ буде поставлятися в Болгарію, Румунію і Сербію. Ще один термінал буде споруджено на хорватському острові Крк і буде обслуговувати ринки Угорщини, Словенії та України, розповів блогер.
«Український профіт в цьому питанні на перший погляд, очевидний – альтернативні поставки російському газу дуже хороша новина. Перше – це газ буде дешевше. Друге – агресор залишиться з носом. Ну або з газом – головне, без великих грошей. І це серйозний удар по економіці Російської Федерації. Якщо не миттєвий удар, тому що вихід на робочі потужності більш 180 млрд кубометрів на рік відніме близько трьох років. Але незворотний, просто тому що після таких інвестицій ніякі поступки Росії не змусять американський, австралійський і катарський бізнес ділитися з нею часткою на ринку», – зауважив Кирило Сазонов.
На його переконання, дійсно великий куш Україна могла б зірвати в тому випадку, якщо б такий же термінал побудували в районі Одеси. Для цього інвесторам потрібно всього одна умова – показати перспективний ринок і транзитні потужності. З останнім проблем немає. А ось переконати в наявності першого – надзавдання для української влади. І на цьому варто було б зосередити всі зусилля не тільки з бізнес-інтересів. Всі знають, як США вміють захищати свої інвестиції. І Росія залишиться з нафтою, газом і з носом. Як вишеньки на українському торті, підсумував Сазонов.
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