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Кирило Сазонов: Всі побоювання щодо віз з РФ – не більше, ніж вигадки

Кирило Сазонов: Всі побоювання щодо віз з РФ – не більше, ніж вигадки
Як передає replyua.net, вже зараз стає зрозумілим, що необхідної більшості голосів за візовий режим з Росією у Верховній Раді немає. Головне пояснення більшості депутатів – це загроза для українців, які працюють в РФ та неможливість дипломатичного вирішення конфлікту на Донбасі. Відомий український блогер Кирило Сазонов вирішив детальніше зупинитися на «страшилках» нардепів та пояснити, чому візовий режим все-таки потрібний.

«Оскільки щодо візового режиму з РФ у багатьох розуміння ще менше, ніж по квантовій фізиці, а легенд і марення вже розкидали вагон, відповідаю коротко на більшість питань з типового коментаря і додаю пару слів від себе. Отже, думка «Проти»: Візовий закон з Росією це Донбас назавжди відрізаний, 2 мільйони заробітчан, які проклянуть країну, втрата 2 мільярдів доларів, які вивозяться з Росії заробітчанами і масова роздача паспортів РФ на Донеччині», – зазначив Кирило Сазонов.

Відповідно до всіх побоювань варто дати відповідь по пунктам: з фразою «Донбас відрізаний» влада запізнилися років два тому. «Друге: звідки цифра в 2 мільйони заробітчан? Я чув від 1,5 до 5 і не вірю жодній. Статистики немає, тільки маніпуляції. 2 мільярди доларів теж зі стелі. В місяць багато, в рік мало – тобто цифри ліві. У мене інформація, що народ масово і давно поїхав – з роботою в РФ погано за винятком Москви і Підмосков'я, але і там пропозиція робочої сили вище попиту. Додамо, що заробітчани не просто отримують там копієчку, але змінюють на неї зміцнення економіки Росії. Своєю працею – за дуже невигідним курсом», – розповів Сазонов.

Щодо масової роздачі паспортів на Донбасі РФ може почати і закінчити, коли завгодно – це буде їхнє рішення і візи тут ні до чого. Якщо вони хотіли анексувати Крим – роздали паспорти відразу. Донбас вони хочуть повернути з особливим статусом – тому там роздають виключно «Паспорти ДНР», попутно проводячи перепис населення.

«Якщо ви прихильник тактики «Спробувати сподобатися Путіну і не провокувати», ви дуже помиляєтеся – вона не працює. Гопник розуміє тільки силу, спроби задобрити його сприймає, як слабкість. Щодо побоювань, що заробітчани проклянуть країну – я не знаю. Чесно – навіть уявити не можу. Я взагалі не можу зрозуміти, що в голові у людини, яка зараз, під час війни їздить в РФ працювати на їх економіку. Перенесіть ситуацію на 1942 рік і оцініть всю красу ситуації. І навіть, якщо проклянуть – це теж позиція. Ти проклинаєш свою країну, яка завадила тобі працювати на її ворога, на вбивць твоїх співгромадян? Вперед – за громадянством іншої країни», – зазначив блогер.

Він висловив переконання, що всі претензії і страхи це – брехня. Чиста брехня і маніпуляція. Тому що, якщо Україна вводить візи для росіян, це значить, що громадяни РФ не зможуть приїхати до нас без віз. І все. Наших заробітчан це не стосується. Щоб українці не могли їздити в РФ без віз, візи повинна ввести Росія. І не треба про симетричні санкції. Думаєте, в РФ не розглядали такий варіант? Розглядали. І навіть планували. Але поки відмовилися. Тому що не вигідно. Росія введе або не введе візовий режим з Україною тоді, коли вважатиме за потрібне або можливим. Знову – без оглядки на наші дії. Ось так все просто. А в перспективі, чим більше чинників будуть розділяти нас з РФ – тим краще для України. Перевірено на масі прикладів, резюмував Кирило Сазонов.

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