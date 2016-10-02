Кирило Сазонов: Третій транш ЄС застряг

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На переконання блогера, українці можуть вічно дивитися на три речі – як ловлять вбивць журналістів, як повертають гроші Януковича і, як країні дають кредити. Ось тільки накладочки бувають, коли перше і друге заважає третьому, цитує Сазонова replyua.net.«Заступник міністра фінансів України Юрій Буца заявив про те, що третій транш від Євросоюзу для України переноситься. Суму в 600 млн. євро ми повинні були отримати вже восени, а тепер, в кращому випадку, зможемо розраховувати на неї в наступному році. Це, щоб було зрозуміло – третій транш. Перший ми вже отримали, рішення про виділення другого прийнято після голосування у Верховній Раді енергетичних законів (НКРЕКУ і енергоринку), а третій застряг», - розповів Кирило Сазонов.За його словами, формальні причина – слабка робота Верховної Ради. За словами Буца, парламенту необхідно прийняти закони про держслужбу і про службу в державних органах влади. Але дуже схоже, що це формальність. У ЄС є неофіційні вимоги, про які говорять у вузькому колі. Європейці, наприклад, не можуть зрозуміти, чому Верховна Рада до сих пір не може проголосувати за закон про спецконфіскацію. Якщо Янукович і його команда вкрали гроші в Україні – чому влада не може прийняти рішення і повернути їх? Чому ЄС повинен допомагати країні, яка не може допомогти собі сама? Багато питань і до керівництва Нацбанку. Чому НБУ очолює людина, яка займалася покупкою цінних паперів для команди Януковича? Чому президент не вимагає у неї публічного звіту з цього питання? Чому не коментують тему в ГПУ?«Звісно, є й інші питання. Чому після всіх скандалів ДФС очолює Насиров, так і не дати пояснення з приводу квартири в Лондоні? Чому з таким трудом і витратами створене НАБУ зламалося на ділі про квартирі «дружнього» Лещенко? Поки не буде ясності – не буде довіри. Якщо не буде інвестицій і робочих місць. Все набагато простіше, ніж здається. Просто потрібна політична воля до реального очищенню системи. Звичайно, прикро, що про нас думають, як про тренованих тварин, у яких мізки включаються тільки від зовнішнього електричного імпульсу. Але хоч так дійде», – прокоментував Кирило Сазонов.