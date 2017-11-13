Ким Ахеджаков: минувшая неделя стала адской для «зрадофилов», чего не скажешь о «порохоботах»

Минувшая неделя ознаменовалась несколькими значимыми событиями в Украине, которые по-разному воспринимаются украинцами. Позитивной новостью есть то, что в Светловодске открыт крупный завод по переработке сои. Более трехсот человек будут получать конкурентные зарплаты на предприятии. Но не все так радужно, потому что по мнению «зрадофилов» более трехсот человек будут гнуть свои спины на пана, обогащая олигарха, а ведь они могли в это время спокойно получать пособие в центре занятости или митинговать под Радой. Как предает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Ким Ахеджаков.
По его словам, еще одна отличная новость – несмотря на серьезные финансовые вливания, вече под Верховной Радой собрало несколько сот митингующих. Но «зрадофилам» виднее – десятки тысяч, да что там – сотни тысяч, вышли бы на вече, если бы не дождь и не подлость «шоколадника», коварно поднявшему пенсии большинству пенсионеров. Новость о том, что для борьбы с пьянством за рулем, существенно увеличили штрафы за езду в состоянии алкогольного опьянения уже вызвала положительные отзывы у населения, но не у всего. «Когда эта власть набьет уже себе карманы? Подняли руку на святое! Понятно, у олигархов есть водители, а простым людям, что вообще за рулем не пить?», – задаются вопросом «зрадофилы».
«Новую неделю «зрадофили» начинают, как и прошедшую. Все очень плохо! Осталась надежда только на Михо и его 30, то есть 300 «спартанцев», – резюмировал Ким Ахеджаков.