Учитесь у Тиллерсона. Он же талантище, – блогер

За года независимости украинские политики значительно выросли в глазах мировой общественности в вопросе пир-технологий, постановочных шоу. Наши политики научились притворяться безнадежно больными, врать в прямых эфирах и на встречах с высокопоставленными чиновниками с других государств, но тем не менее нам еще очень далеко до того мастерства чистой политики, а не шоуменства, которая есть в США.
Чего только стоит заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона, троллинг которого высочайшего качества. Американский чиновник заявил, что санкции США в отношении России должны помочь самой России сделать шаги по улучшению отношений с США. Об этом в своем блоге пишет известный украинский блогер Ким Ахеджаков.
Он задается вопросом, почему наши политики так не могут завернуть? Это ж так просто и ходить далеко не надо, вот, к примеру, лишение украинского гражданства Михаила Саакашвили должно ему помочь стать президентом Грузии, США и Мозамбика. Возвращение Юлии Владимировны в Качановскую колонию должно ей помочь избежать стресса во время парламентских и президентских выборов. Обратный обмен Надежды Савченко должен ей помочь получить звание героя сразу в двух странах.