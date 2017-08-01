Ким Ахеджаков: искренне рад вместе с нашим премьером возобновлению перевозок баржами по Днепру

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что возрождение речного транспорта и использования речных путей позволит снизить себестоимость большого количества сельскохозяйственной продукции. В тоже время, когда Гройсман сообщил у себя в Facebook о том, что впервые за 14 лет херсонские арбузы попадут в Киев не привычным способом – автодорогой, а рекой, это вызвало критику насмешки некоторых пользователей соцсетей.
Один из известных украинских блогеров Ким Ахеджаков вступился за премьера, написав у себя в блоге, что он искренне рад вместе с нашим премьером возобновлению перевозок баржами по Днепру. По словам Кима Ахеджакова, речные перевозки всегда считались самыми дешевыми. Если станут массовыми, упадет себестоимость продукции многих предприятий. Уже сейчас баржами с водоизмещением 3-5 тысяч тонн можно доставлять продукцию из Киева, Днепра, Черкасс напрямую в Турцию, Болгарию, Румынию.
«Надеюсь, следующим шагом станут контейнерные перевозки по реке, а то доставка автотранспортом контейнера из Киева в Одессу за полторы штуки баксов как-то многовато. Так что считаю все шутки по этому поводу глупыми. Это реально не смешно. Лучше про голую Лолиту шутите. Хотя нет, это тоже не смешно, это страшно!», – резюмировал блогер.