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Ким Ахеджаков: пиар Омеляна с треском провалился

Ким Ахеджаков: пиар Омеляна с треском провалился
Известный украинский блогер Ким Ахеджаков у себя в Facebook пишет о том, что Ryanair выдвинули жесткие требования. Нашим чиновникам так хотелось подписаться, что они на них согласились. Скорее всего, был подписан не договор, а протокол о намерениях. Министру инфраструктуры Владмиру Омеляну после конфликта с «Укразализнцей» хотелось пиара, но не получилось.

По словам блогера, лоукост анонсировал полеты на сентябрь, но в дело вмешались МАУ, которые, чувствуя, как бизнес уплывает, снизили цены на билеты, открыли рейсы по направлениям Ryanair, получив скидку первого полета от аэропортов. Ирландцы, видя, что проигрывают рынок, выдвинули дополнительные требования, на которые мы пойти не смогли. «Наши чиновники в очередной раз облажались. Особо выделился директор Борисполя, заявив – нас не устраивает пункт в контракте, о месте выбора суда – Лондон! Мы хотим Киев с компанией Коломойского», – отметил Ахеджаков.

Он добавляет, что особенно «порадовал» Львов, подписав не понятно что. Ким Ахеджаков отмечает, что на самом деле нечего страшного не произошло. К нам сейчас в аэромире огромный интерес и место Ryanair, с удовольствием займут другие компании на более выгодных для нас условиях, а чиновникам будет урок – сначала договорись, а потом пиарся.
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