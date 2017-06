Ким Ахеджаков: такого позора наша дипломатия еще не знала

Украинский блогер Ким Ахеджаков на своей странице в Facebook пишет о том, что сегодня настал момент, чтобы окончательно добить зрадофилов, которые не могут не нарадоваться из-за «провального» визита президента Украины в США . Как пишет блогер, ведь действительно зрадофилы отчасти правы, ведь такого позора наша дипломатия не знала никогда.«Сначала Порошенко drop in с Трампом, после этого drop in с вице-президентом, министром обороны США, главою МВФ, министром экономики. Последнему этого оказалось мало, и он решил drop in в Украину. Используя все ту же логику зрадофилов, последний собрался в Украину, чтобы еще больше нас унизить», – написал блогер.Ким Ахеджаков отмечает, что скорее всего, после американского позора нас ждет европейский. Порошенко собирается 26 июня drop in к Макрону. Еще неизвестно, захочет ли президент Франции сфотографироваться с нашим, проходя мимо или все ограничится встречей Порошенко с секретарем Макрона. Становится понятным, что нам не хватает настоящих лидеров, которые могут ловить зарубежных лидеров возле туалетов и проводить полноценные встречи.