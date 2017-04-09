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Ахеджаков объяснил, кто запускает в Украине ложь о рынке земли и почему пшеница 7 сорта не нравится Ляшко и Тимошенко

Ахеджаков объяснил, кто запускает в Украине ложь о рынке земли и почему пшеница 7 сорта не нравится Ляшко и Тимошенко
Популярный в Украине блогер Ким Ахеджаков на своей странице в Facebook высказал свое мнение относительно того, почему нужно разрешить продажу земли без ограничений и о том, как совпадают интересы болтунов-популистов и крупных агрохолдингов. Как пишет блогер, интересный факт – в прошлом году в одном из хозяйств Кировоградской области на пай земли, за год, выдали по одной тонне овса и пшеницы. За несколько га плодороднейшей земли – одну тонну кормового овса и одну тонну фуражной, самой плохой пшеницы, которую можно только скормить скоту, подчеркивает Ахеджаков.

«Так чего же боятся наши болтуны? Что придет иностранный инвестор, скупит землю за деньги у селянина, вместо того, чтобы бросать нищенскую подачку каждый год, начнет платить налоги, даст людям работу или бояться, что инвестор срежет два метра чернозема и увезет к себе в Европу или кислотой зальет, чтобы ничего не росло?», – задается вопросом блогер.

Ким Ахеджаков пишет, что все гораздо проще. На данный момент агрохолдинги налог на землю не платят – вообще. Они ею не владеют, налог с дивидендов и с зарплат – минимальный, потому как за все рассчитываются неучтенной, самой некачественной продукцией, правда, есть еще расходы на болтунов – с ними пшеницей 7 сорта не рассчитаешься, но из сверхприбыли заплатить можно. «Так будет продолжаться, пока кто-то этот гордиев узел не разруби, а пока, на всех каналах страны – «люби мои..., бидни селяны… злочинна влада», – подытожил блогер.
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