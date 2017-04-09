Ким Ахеджаков: совсем скоро в политике Украины появится новый тренд – «команда»

Команда губернатора Днепропетровщины Валентина Резниченко креативно отчиталась за два года своей работы, переодевшись в футболки с логотипом «Команда Резниченко». В связи с таким пиар-ходом известный украинский блогер Ким Ахеджаков решил предложить украинским политиками последовать примеру днепропетровцев и создать лозунги для своих команд, а, чтобы политикам было проще Ахеджаков предложил свои заготовки лозунгов.
«Успех команды Валентина Резниченко сделал модным слово команда. В ближайшее время многие политики обязательно обзаведутся своими командами. Решил им помочь и придумал девизы для новых образований», – написал Ахеджаков.
По словам блогера, для команды Юлии Тимошенко будет неплохим лозунг – имидж «багини» превыше всего. Команде Владимира Парасюка – сначала делай – потом думай, можно без думай. Команде Анатолия Гриценко – пока Липецкая фабрика работает... Команде Сергея Лещенко – самая антикоррупционная команда антикоррупционеров. Команде Надежды Савченко – установка куратора превыше всего. Команде Михаила Саакашвили – заболтаем любую идею. Команде Александра Вилкула - українською мовою – рідна ненька Україна. На русском языке – Рассея, матушка Рассея. Команде Андрея Садового – заберите хоть кто-нибудь немного мусора. Команде Семена Семенченко – за деньги готовы продать все, кроме Украины. Украину – за большие деньги! Команде Олега Ляшко – команда самого красивого и стильного политика, по мнению команды Олега Ляшко.