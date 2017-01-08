Блогер о переселенцах с Донбасса: «ватники» подымают нашими деньгами экономику «недореспублик»

Известный украинский блогер Ким Ахеджаков на своей странице в соцсети Facebook затронул тему переселенцев, покинувших свои дома, в связи с войной на Донбассе, и переехавших в центральную и западную Украину.
«Заметил одну тенденцию. Часть приехавших людей оформляют статус переселенца, а часть нет. Этот статус дает возможность получать выплаты и льготы. Например, знаю семью с двумя детьми, которые не расписаны, оформили по отдельности статусы и теперь получают пособие на мать-одиночку с двумя детьми, а это, между прочим, более 5 тысяч грн», – написал Ахеджаков.
По его словам, люди, которые действительно вынуждены были покинуть свои дома из-за своих взглядов, этот статус не оформляют, а вся «полувата», которая просто приехала пересидеть тяжелые времена, этот статус получила и еще тянет своих родственников, которые приезжают на пару дней, чтобы оформить документы и получать деньги на карточку. «В связи с новогодними праздниками, ситуация стала еще абсурдней – все эти вынужденные переселенцы массово ломанулись домой в отпуск поднимать нашими деньгами экономику «недореспублик», – пишет блогер.
Ким Ахеджаков задается вопросом – может Украине не стоит всем подряд платить пособие и давать льготы, может стоить отделить реальных переселенцев – беженцев от трудовых мигрантов и деньги платить только тем людям, которые действительно бежали от войны и назад вернуться не могут. Блогер уверен, что отделить этих людей не составит труда, нужно просто изменить закон о переселенцах, чтобы при пересечении границы «ДНР», «ЛНР», России человек автоматически терял статус и все выплаты ему прекращались.