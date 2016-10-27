валюта
СпецтемаСеверному флоту РФ отказали в дозаправке в Испании | Посетите новый финансовый форум

Блогер рассказал, кто бы выбрал президентом Украины Януковича, а кто Тимошенко

Блогер рассказал, кто бы выбрал президентом Украины Януковича, а кто Тимошенко
Как передает replyua.net, известный украинский блогер Ким Ахеджаков на своей странице в соцсети Facebook решил подшутит и предположил, где находится электорат известных политиков.

«Если бы выборы проходили в Фейсбуке, то президентом Украины, с большим отрывом, стал бы Петр Порошенко. Если бы выборы проходили в Вконтакте, то президентом Украины стал бы Владимир Путин. Если бы выборы проходили на сайте Порнохаб, то президентом Украины стала бы советница Ляшко с пятым размером. Если бы выборы проходили на сайте Футбол, то президентом Украины стал бы Леонель Месси. Если бы выборы проходили в очереди в центре занятости или на почте, то президентом Украины стала бы Тимошенко. Если бы выборы проходили в забегаловке, напротив центрального автовокзала, то президентом Украины стал бы Владимир Парасюк. Если бы выборы проходили среди лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, то президентом Украины стал бы, ну вы сами понимаете кто. Если бы выборы проходили среди судей и прокуроров, то со стопроцентным результатом, президентом Украины стал бы Виктор Янукович», – написал Ким Ахеджаков.

Горячая тема: Манн: Порошенко допускает все больше ошибок
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
26 окт 2016
2164

«Немає різниці село чи Москва, скрізь - безнадія» - Саша Сотник показав як живе російська глибинка (відео)

Російський блогер та опозиціонер Олександр Сотник у своєму новому сюжеті показав як живуть люди в російській «глибинці», - про це replyua.net інформує з посиланням на сторінку журналіста в Фейсбук.


Свежие новости

Репресії тривають: в окупованому Криму знову оштрафували кримських татар

Мы не будем поддаваться на провокации России - генсек НАТО

Путін знову винуватить США у зриві перемир’я в Сирії

Портніков: Підняття «мінімалки» може не сподобатися тільки тим, хто тікає від податків

Боевики "Исламского государства" в Мосуле казнили всех пленных

«Смішні» санкції діють: росіяни не змогли імпортозамістити українські двигуни – блогер

У Сергея Левочкина есть мечта, которая может осуществиться лишь при президенте Тимошенко

Украина оштрафовала российские авиакомпании на 721 миллионов гривен за полеты в Крым

Блогер розповів про «короткий повідок» лідерів бойовиків Л/ДНР

Кораблі російського Північного флоту не можуть знайти порту для дозаправки в Середземному морі

У Петербурзі напали на «фабрику тролів»

Порошенко: Мені мало хто заздрить. Про "тяжку долю" президента України

Медведчук поїхав у Сочі до Путіна

На КПВВ "Майорськ" ситуація досі нестабільна

На виборах президента США переможе той, хто більше любить Україну - Порошенко

За рейси до окупованого Криму РФ має виплатити Україні 720 мільйонів

Муженко: в Украине проводятся испытания новых ПВО

Анна Гопко: Все 27 стран, которые ратифицировали соглашение об ассоциации, ждут только Нидерланды

Составлен рейтинг самых красивых побережий мира

Киевляне начали раскупать элитные автомобили

 Новости за день