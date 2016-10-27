Блогер рассказал, кто бы выбрал президентом Украины Януковича, а кто Тимошенко

Как передает replyua.net, известный украинский блогер Ким Ахеджаков на своей странице в соцсети Facebook решил подшутит и предположил, где находится электорат известных политиков.
«Если бы выборы проходили в Фейсбуке, то президентом Украины, с большим отрывом, стал бы Петр Порошенко. Если бы выборы проходили в Вконтакте, то президентом Украины стал бы Владимир Путин. Если бы выборы проходили на сайте Порнохаб, то президентом Украины стала бы советница Ляшко с пятым размером. Если бы выборы проходили на сайте Футбол, то президентом Украины стал бы Леонель Месси. Если бы выборы проходили в очереди в центре занятости или на почте, то президентом Украины стала бы Тимошенко. Если бы выборы проходили в забегаловке, напротив центрального автовокзала, то президентом Украины стал бы Владимир Парасюк. Если бы выборы проходили среди лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, то президентом Украины стал бы, ну вы сами понимаете кто. Если бы выборы проходили среди судей и прокуроров, то со стопроцентным результатом, президентом Украины стал бы Виктор Янукович», – написал Ким Ахеджаков.
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