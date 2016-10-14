Ахеджаков: О нашем образовании и умении обгадить любое хорошее начинание

В этом году в Украине был принят ряд изменений в образовательной программе первоклассников. Одним из таких изменений стал метод «зеленой ручки». Метод позаимствован из Финляндии и распространен во многих европейских странах, но только в Украине, почему-то сразу перекрутили его и начали использовать по своему. Об этом на своей странице в соцсети Facebook пишет известный украинский блогер Ким Ахеджаков, передает replyua.net.
«Суть новшества: учитель выделяет не ошибки и помарки, а наоборот лучшее, что получилось у ребенка. Ну для того, чтобы концентрировать ребенка на позитиве, а не на негативе! Но у нашего образования есть иммунитет к изменениям и вообще ко всему хорошему! И перед новым учебным годом учителям довели – ничего не меняется, просто вместо красной ручки нужно использовать зеленую! Я думал так произошло только в школе моего ребенка, но, оказалось, нет! Тоже самое в других школах повсеместно», – написал Ким Ахеджаков.
Ответ очевидный. Мы с детства привыкаем концентрироваться на недостатках, на том, что неправильно, на том, что нам кажется плохим. Нас приучали к этому в школе с помощью красной пасты, нас приучали к этому дома, когда чаще делали замечания за то, что сделано неправильно, чем хвалили за то, что мы сделали хорошо. Теперь же есть шанс все изменить. Остается только Украине им воспользоваться.
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