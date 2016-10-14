валюта
СпецтемаБританія дозволила своїм пілотам збивати російські літаки

Ахеджаков: О нашем образовании и умении обгадить любое хорошее начинание

Ахеджаков: О нашем образовании и умении обгадить любое хорошее начинание
В этом году в Украине был принят ряд изменений в образовательной программе первоклассников. Одним из таких изменений стал метод «зеленой ручки». Метод позаимствован из Финляндии и распространен во многих европейских странах, но только в Украине, почему-то сразу перекрутили его и начали использовать по своему. Об этом на своей странице в соцсети Facebook пишет известный украинский блогер Ким Ахеджаков, передает replyua.net.

«Суть новшества: учитель выделяет не ошибки и помарки, а наоборот лучшее, что получилось у ребенка. Ну для того, чтобы концентрировать ребенка на позитиве, а не на негативе! Но у нашего образования есть иммунитет к изменениям и вообще ко всему хорошему! И перед новым учебным годом учителям довели – ничего не меняется, просто вместо красной ручки нужно использовать зеленую! Я думал так произошло только в школе моего ребенка, но, оказалось, нет! Тоже самое в других школах повсеместно», – написал Ким Ахеджаков.

Ответ очевидный. Мы с детства привыкаем концентрироваться на недостатках, на том, что неправильно, на том, что нам кажется плохим. Нас приучали к этому в школе с помощью красной пасты, нас приучали к этому дома, когда чаще делали замечания за то, что сделано неправильно, чем хвалили за то, что мы сделали хорошо. Теперь же есть шанс все изменить. Остается только Украине им воспользоваться.

Горячая тема: Роман Доник: Прежнего Донбасса уже больше никогда не будет
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
13 окт 2016
12099

Вашингтон заблокував фінансування Росії по лінії МВФ і Світового банку

У МЗС Росії злякалися директиви американським представникам в фінансових організаціях. Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова повідомила, що Вашингтон розіслав таємну директиву своїм

13 окт 2016
10133

Сазонов: «Вольдемар, вас будут очень сильно бить за Сирию и за Украину – то есть дважды»

Как передает replyua.net, известный украинский блогер Кирилл Сазонов на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал резкую критику и выпады с обвинениями в адрес России, прозвучавшие на


Свежие новости

Эксперт: Путин защищает «4 сорта» русских

Samsung готується до збитків у $5 мільярдів через провал з Galaxy Note 7

Какие украинские продукты пользуются наибольшим спросом в Европе

Панов і Захтій зараз у СІЗО "Лефортово"

СМИ: британцам придется выплатить Евросоюзу 20 миллиардов

За ввесь період АТО загинуло понад 2.5 тисячі українців - Порошенко

Эксперт: ситуация с обнищанием украинцев просто катастрофическая

Руслан Ротань давно работает за «спасибо»

Троицкий: почему украинцы не должны бояться российской пропаганды

В выходные синоптики обещают легкий мороз

Секс-символ лижних гонок викрили в застосуванні допінгу

Ходаковский: Москва виновата в хаосе на Донбассе

Обама назвав Путіна главою кадебістів

Ганапольский: уровень напряженности растет, и РФ не избежит наказания

Почему Штайнмайер предал Путина?

Жебривский: выясним, что Савченко делала на Донбассе

Эксперт: у должников будут отбирать квартиры

Лебединский: война уже совсем близко

Полторак назвал горячую точку на Донбассе

Ученые: у современных людей не осталось времени на сон

 Новости за день