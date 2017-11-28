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Казанский: под Майданом отгрохали торговый центр, но сделать нормальный спуск для мам с колясками не посчитал нужным никто

Казанский: под Майданом отгрохали торговый центр, но сделать нормальный спуск для мам с колясками не посчитал нужным никто
Второй день подряд в соцсетях обсуждают видео, где мать с коляской переходит через Хрещатик в районе Майдана, где нет ни светофора, ни пешеходного перехода, а есть только неудобный подземный переход. Большинство комментариев – негативные. Самые мягкие пожелания – «когда же таких штрафовать начнут». Об этом сообщает replyua.net, со ссылкой на украинского блогера Дениса Казанского. Он пишет, что, как всегда народ бросился виртуально линчевать человека, не задумываясь над причиной того, что произошло и мало кто отметил реальную проблему – инфраструктурную убогость и отсталость нашей столицы.

По словам Казанского, мать с коляской – маломобильный гражданин, чуть более мобильный, чем инвалид-колясочник, но тоже ограниченный в возможности передвижения. В нормальных странах власть делает все, чтобы максимально облегчить жизнь таким людям. Блогер вспоминает, что, когда он был в Германии ему бросилось в глаза большое количество людей в инвалидных колясках на улицах. Там их было много не потому, что в ЕС больше инвалидов, а потому что там городская инфраструктура приспособлена для маломобильных людей. У нас же человек на коляске не сможет нормально передвигаться по улицам, поэтому не выходит из дома. «Вот перед нами конкретный случай на Майдане. Это не какое-то зажопье, это самый центр столицы и нашей страны, но подземные переходы в этом месте не оборудованы ни лифтами, ни эскалаторами, ни нормальными пандусами. Менялись мэры, менялись президенты, под Майданом отгрохали огромный торговый центр с бутиками, но сделать нормальный спуск для инвалидов или молодых мам с колясками не посчитал нужным никто», – написал Денис Казанский.

Он задается вопросом, как быть человеку с коляской? Каждый раз просить кого-то, чтобы помог спустить и поднять коляску в подземелье, но это ненормально. В цивилизованном городе так не должно быть. Тем более, что речь не идет о каком-то сложном техническом решении, которое дорого стоит. Установить эскалатор или лифт в переходе под центральной площадью столицы – абсолютно посильная задача для Киева. Просто чиновникам все равно на горожан, они не уважают своих сограждан, поэтому под Майданом построили торговый центр, но не построили ни эскалатора, ни лифта. Денис Казанский подчеркивает, в Киеве есть удачные прецеденты. На наших новых станциях метро типа Червоного хутора есть лифты для маломобильных граждан, но это исключения. В основном подземные переходы в Киеве выглядят так, как выглядели 50 лет назад, при СССР. Ими могут пользоваться только здоровые люди. Старикам, родителям с колясками, инвалидам тяжело преодолевать эти преграды.

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