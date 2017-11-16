Казанский: «Белогородский вышел на свободу»

Денис Казанский, известный журналист из Донецка, на своей странице в Фейсбуке сообщает последние новости по Сергею Белогородскому, которого обвинили в поддержке терроризма, информирует replyua.net.
«Сегодня ночью он вышел на свободу. Суд сегодня не избрал Белогородскому меру пресечения. А предыдущая (содержание под стражей) истекает в полночь. Дело в том, что Белогородский резко заболел и лег в больницу. Официального диагноза нет, но пациент уверяет, что ему очень плохо», - отмечает Казанский. По его словам, именно по этой причине Белогородскому не стали избирать меру пресечения, и депутат Недава приезжал не зря. Напомним, что накануне стало известно, что против Казанского был подан иск в суд, как раз из-за Белогородского.
Его адвокат сообщила, что журналист обвинил Белогородского в сепаратизме, а также писал о ходе судебного процесса, но при этом ни разу не присутствовал в суде. Также адвокат подзащитного подчеркнула, что Денис Казанский пишет «заказные» материалы и будет отвечать за это в суде.