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Казанский: лишение гражданства Саакашвили – это мелочная месть обиженного человека

Казанский: лишение гражданства Саакашвили – это мелочная месть обиженного человека
Михаил Саакашвили в принципе не может быть конкурентом Петра Порошенко, поскольку по рейтингу грузинский политик пока не входит даже в первую пятерку, и паспорт у него отобрали вовсе не потому, что он был опасным противником президента в борьбе за власть. Как информирует replyua.net, об этом журналист Денис Казанский пишет на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, то, что Саакашвили лишили украинского гражданства, является местью за критику – мелочной и подлой местью обиженного человека, вот и все. «Я уже писал о кейсе Новинского, которому украинское гражданство пожаловал предатель и убийца Янукович. После бегства Януковича прошло три года, но легализованный им россиянин продолжает сидеть в парламенте, водить крестные ходы московского патриархата и принимать для нас законы. И никого во власти это не парит. Куда большей занозой для Порошенко оказался Саакашвили», отметил Казанский.

По его мнению, вышло именно так – Саакашвили оказался недостоин носить паспорт гражданина Украины, в отличие от Фукса, Новинского, Труханова и всех остальных обладателей книжек с двуглавым орлом на обложке.
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