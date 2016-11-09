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При всех президентах США в Украине было плохо – Денис Казанский

При всех президентах США в Украине было плохо – Денис Казанский
Журналист Денис Квзанский в своем блоге на Обозревателе удивляется, почему граждане страны, где выборы можно купить за пакет гречки и банки консервы, где куда ни глянь процветает коррупция, в течении многих лет без какого-либо контроля воруют янтарь на не один миллиард долларов, а законы принимаются ворами и преступниками, которые должны были сидеть в тюрьме, а не в парламенте, столь сильно переживают в связи с тем, что новым президентом США будет Дональд Трамп. Об этом пишет replyua.net.

По мнению Казанского, мы стали очевидцами катастрофы. Сейчас начнется освобождение регионалов из мест лишения свободы, как это было при Обаме, однако с большим цинизмом. Копание янтаря тоже будет происходить, как при президентстве Обамы, только цена на гречку упадет и она не будет вкусной. Все это приведет к ужасу, кошмару и апокалипсису, пишет блогер.

Вне зависимости от того, кто в США был президентом, в Украине все было плохо: как при Клинтоне и Буше, так и при Обаме. При Трампе тоже ничего хорошего не будет. Денис Казанский считает, что так будет до тех пор, пока украинцы не поймут, что нужно волноваться не из-за имени нового главы Белого дома, а из-за всего происходящего у них на родине.
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